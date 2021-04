Harley Quinn est le catalyseur du chaos dans The Suicide Squad déclare Margot Robbie

L’un des personnages les plus étonnamment populaires avec une longue durée de vie dans le DCEU s’est avéré être le point de vue de Margot Robbie sur Harley Quinn. Robbie a déjà joué Quinn dans deux films et se prépare pour la sortie d’un troisième, La brigade suicide, dirigé par James Gunn. Dans une interview avec Total Film, l’actrice a expliqué que son personnage n’était peut-être pas au centre de l’intrigue cette fois-ci, mais qu’il serait la cause de sa perturbation.

« L’une des premières choses que j’ai dites à James a été, je pense que Harley est un catalyseur du chaos. Elle n’est pas nécessairement votre centre narratif, et parfois c’est génial quand les points de l’intrigue peuvent reposer sur les épaules d’autres personnages, et elle peut être la chose qui déclenche toute une séquence d’événements. C’est quelque chose avec lequel je sentais qu’il était d’accord, sur la base de ce que je lisais dans le script. «

La caractéristique déterminante de Harley Quinn et de son bien-aimé M. J a toujours été leur affinité pour provoquer le chaos. Au fil du temps, même si Harley est passée d’un méchant à part entière à une anti-héroïne, son penchant pour provoquer des perturbations a prévalu. Cela fait des moments intéressants dans des films comme ceux de 2016 Suicide Squad et le prochain redémarrage sous Gunn. Dans les deux films, Quinn est obligée de jouer gentiment avec les autres, ce avec quoi elle a toujours lutté. Selon Margot Robbie, La brigade suicide gardera les caractéristiques centrales de Quinn dans le mélange, mais la direction de Gunn la jettera une lumière différente de celle des films précédents.

« [In terms of] comment elle a changé, il est toujours intéressant d’explorer les caractéristiques vers lesquelles les différents réalisateurs gravitent autour du personnage. Le dénominateur commun est le matériau source, ce sur quoi j’ai toujours construit le personnage de toute façon. Puis elle évolue de différentes manières sous la direction de différentes personnes. «

En 2016 Suicide Squad, bien que le film soit une pièce d’ensemble, Harley était au centre de l’attention, toute l’intrigue reposant sur sa loyauté envers le Joker qui luttait contre son nouvel amour pour ses coéquipiers. Gunn, quant à lui, aime faire des films où un groupe de personnages partage également la vedette. Sur la base des commentaires de Robbie, il semble que quelque chose de similaire se produira dans La brigade suicide. Gunn a également laissé entendre que certains personnages majeurs mourraient dans le film. Il sera intéressant de voir si la popularité de Robbie est suffisamment puissante pour la protéger d’une mort choquante.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle provient de Games Radar.

