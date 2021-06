Harley Quinn Banned Batman Scene suscite les réactions de Kaley Cuoco et Val Kilmer

Une scène supprimée de la série animée pour adultes Harley Quinn sur HBO Max a suscité tellement d’attention sur les réseaux sociaux que même la star de la série a pesé – tout comme un ancien acteur de Batman. La scène en question a été révélée par le producteur exécutif Justin Halpern dans une récente interview avec Variety. Comme expliqué par Halpern, cela aurait impliqué Batman effectuant un acte sexuel sur Catwoman. Le contexte de la scène n’est pas clair, mais toute la scène a été supprimée afin de ne pas présenter le Caped Crusader de cette manière.

« Dans cette troisième saison de Harley nous avons eu un moment où Batman s’en prenait à Catwoman », a déclaré Halpern. « Et DC était comme, » Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez absolument pas faire ça. Ils sont comme, ‘Les héros ne font pas ça.’ Alors, nous avons dit : « Êtes-vous en train de dire que les héros ne sont que des amants égoïstes ? Ils disaient : « Non, c’est que nous vendons des jouets de consommation pour les héros. Il est difficile de vendre un jouet si Batman s’en prend aussi à quelqu’un.' »

De nombreux fans en ligne se sont régalés avec cette révélation. C’est devenu si grand que l’attention des médias a maintenant Kaley Cuoco, qui exprime Harley Quinn dans la série, pour peser personnellement. Bien qu’elle ne dise pas grand-chose, Cuoco a publié le rapport sur ses histoires Instagram mardi avec un simple « LOL! » écrit en lettres roses. Apparemment, l’artiste voix off s’amuse beaucoup de toute la situation.

Si vous vous demandez ce que Batman lui-même pourrait en penser, demandez Val Kilmer. Auparavant, Kilmer a été la première personne à succéder à Michael Keaton en jouant dans Batman pour toujours aux côtés de Nicole Kidman dans le rôle du Dr Chase Meridian. À la lumière de la Harley Quinn fiasco, Kilmer a partagé un GIF de sa version de Batman conversant avec le Dr Chase, avec l’acteur écrivant dans la légende: « Est-ce qu’il ou pas… » Maintenant, beaucoup de Batman pour toujours les fans vont également se poser des questions à ce sujet.

Ce n’est pas que Batman soit célibataire. The Dark Knight s’est certainement amusé dans ce département dans d’autres histoires de DC. Une scène de sexe en particulier dans le film d’animation La blague meurtrière impliquant Batman et Batgirl, la fille de son bon ami Jim Gordon, a suscité beaucoup de controverse avec les fans à l’époque. En règle générale, cependant, DC nous épargne les détails des rendez-vous de Batman, le laissant principalement à l’imagination. On dirait que ce n’était pas le cas avec la scène Catwoman dans Harley Quinn, ce qui était juste un pas de trop pour DC.

Il n’y a pas encore de date de première officielle fixée pour Harley Quinn, mais la troisième saison devrait faire ses débuts sur HBO Max cette année. D’ici là, les fans peuvent revenir en arrière et regarder les deux premières saisons sur la plateforme. Même sans que certains actes sexuels n’apparaissent dans la série, Harley Quinn a certainement eu ses moments choquants en tant qu’itération plus mature de l’animation Homme chauve-souris histoires, il y aura donc encore des choses intéressantes à voir dans la saison 3. L’interview originale sur la scène interdite a été publiée sur Variety.

Sujets : Harley Quinn, Batman