Harley-Davidson Serial 1: le vélo électrique de la marque emblématique est désormais officiel et se décline en quatre modèles différents

Il semble que l’expression «renouveler ou mourir» est de plus en plus inventée en termes de passage à l’électrique et nous avons vu que même Harley-Davidson faisait de même avec ses motos. Mais ce fabricant a déjà confirmé qu’il se lancerait également dans les vélos électriques et maintenant Nous connaissons déjà le premier lot de vélos électriques Serial 1 de Harley-Davidson.

À la fin du mois dernier, nous avons entendu parler de Serial 1, bien qu’ils ne nous aient montré qu’un design rétro et pas un indice des spécifications. Environ deux semaines plus tard, la marque tient sa promesse et dévoile les quatre premiers modèles de vélos électriques dont la réservation commence à être disponible à partir d’aujourd’hui.

Série 1 MOSH / CTY

Le modèle le plus basique des vélos électriques Harley-Davidson est construit en aluminium et pèse jusqu’à 21,9 kg (modèle grand). Le moteur a une puissance de 250 W et atteint jusqu’à 25 kilomètres / heure.

Il a une batterie de 529 Wh qui selon la marque donne une autonomie comprise entre 56 et 167 kilomètres (selon le mode et la route). La charge est terminée en 4,75 heures à 100%, atteignant 75% en 2,6 heures comme spécifié par Harley-Davidson.

Concernant le design, les formes que nous avons vues dans le taquin, bien que les finitions de ce modèle ne laissent pas cette touche rétro. Il est disponible dans les couleurs noir mat, bleu brillant et noir de minuit brillant.

Série 1 RUSH / CTY Pas à pas

Le moteur de ce modèle est le même que le précédent, atteignant également 25 km / h. Bien sûr, dans ce cas, il y a des porte-bagages (d’une capacité allant jusqu’à 10 kilogrammes) et le poids total est 27 kilogrammes.

Bien que la batterie soit exactement la même, dans ce cas l’autonomie maximale donnée par le constructeur est 145 kilomètres, quelque chose d’inférieur. Mais le temps de chargement est, comme vous pourriez le penser, le même que celui estimé pour le MOSH.

Le design est quelque peu différent, vu que le cadre n’intègre pas l’axe supérieur. De plus, le RUSH / CTY Step thru a un petit écran TFT de 1,5 pouces et une résolution de 240 x 240 pixels qui vous permet de sélectionner le mode de conduite, de voir la vitesse ou de vérifier le niveau de la batterie entre autres informations. Il est disponible en blanc brillant, denim doré, noir mat et noir minuit brillant.

Série 1 RUSH / CTY

Le moteur de 250 watts va un peu plus loin dans cette alternative (ainsi que le prix), avec une vitesse d’assistance maximale de 32 km / h. Il est assez similaire au modèle précédent, ajoutant également l’écran TFT pour consulter les données, mais revenant à un cadre plus traditionnel. Il est disponible dans les finitions Matte Vapor Silver, Gloss Burst Orange, Matte Black et Gloss Midnight Black.

La vitesse RUSH / CTY a une batterie 706 Wh, avec laquelle ils promettent une autonomie comprise entre 56 et 185 kilomètres (selon le mode de conduite et le terrain). Il est chargé à 100% en 6 heures et demie, complétant 75% de la charge en 3 heures et demie selon la marque.

Vitesse série 1 RUSH / CTY

Le modèle le plus exigeant, qui comme nous le verrons est aussi le plus cher. Il est en fait très similaire au précédent, à la différence que la vitesse maximale est 45 kilomètres / heure et non 32 km / h, y compris aussi l’écran qui n’a pas le MOSH / CTY.

Il est également construit en aluminium et pèse 26,8 kg, exactement comme le RUSH // CTY. Il est disponible dans les finitions Gloss IRIS Silver Lead Grey, Matte Black et Gloss Pearl Egret White.

Le RUSH / CTY Speed ​​dispose également d’une batterie de 706 Wh qui promet une autonomie comprise entre 40 et 185 kilomètres (selon la conduite et le terrain). La charge est également terminée à 100% en 6h30, atteignant 75% de charge en 3h30 selon Harley.

Prix ​​et disponibilité Harley-Davidson Serial 1

Vélos électriques Harley-Davidson commencera à être distribué en 2021. Sur son site internet, vous pouvez faire une réservation, en ayant le cadeau d’un médaillon commémoratif de cette première édition les 1000 premiers. Les prix sont les suivants: