Harlan va-t-il être le méchant?

Saison 2 de Netflix L’Académie des parapluies certainement sorti avec un bang et laissé les fans avec des tonnes de cliffhangers sur lesquels s’attarder jusqu’à la saison 3. Avec Netflix confirmant récemment la saison 3 pour entrer en production en février 2021, il est temps pour les fans de revoir certaines questions sur lesquelles nous nous sommes penchés sur où les frères et sœurs Hargreeves partent d’ici.

L’Académie des parapluies suit les (mauvaises) aventures des frères et sœurs surpuissants et hautement dysfonctionnels de la famille Hargreeves alors qu’ils abordent les traumatismes de l’enfance tout en sauvant le monde des menaces apocalyptiques (souvent auto-infligées). La saison 2 de la série les a vus voyager dans le temps et répondre à bon nombre de nos questions de la saison 1, tout en brisant complètement la chronologie de la série et en laissant aux fans plus de questions que de réponses à la fin.

Alors que la série ne revenait à l’époque moderne que quelques minutes pour nous laisser avec un cliffhanger d’un monde en mutation, le vrai cliffhanger était ce qui s’est passé avec Harlan à l’époque des années 1960 et aujourd’hui dans la nouvelle chronologie.

Harlan et The Sparrow Academy.

Dans la finale de la saison 2, il était fortement sous-entendu que Vanya a enlevé les pouvoirs de Harlan quand elle l’a calmé pour empêcher l’apocalypse. Dans la dernière scène de la saison de Harlan, cependant, on le voit à cheval sur la banquette arrière de la voiture en route pour la Californie en lévitant un petit moineau en bois.

La lévitation d’un petit jouet n’est pas tout à fait le niveau de puissance qu’il affichait lorsqu’il était sur le point de détruire accidentellement le monde, c’était la confirmation qu’en effet Harlan avait encore au moins certains de ses super pouvoirs. Puisqu’il n’a de super pouvoirs que parce que Vanya les lui a donnés tout en le ressuscitant, il s’agit d’un changement direct par rapport à la chronologie d’origine.

Bien qu’il ne soit qu’un enfant, un garçon super puissant qui vient d’être inscrit dans la chronologie dans les années 1960, des décennies avant que l’Académie des parapluies n’adopte qui deviendrait les frères et sœurs Hargreeves, est un changement important pour la chronologie. Le fait qu’un moineau soit le jouet qu’il fait léviter pourrait indiquer qu’il était directement impliqué dans l’assemblage de la Sparrow Academy, qui remplacerait la Umbrella Academy de la chronologie originale.

Les fans savent que Reginald Hargreeves était très intéressé par la «collection» d’enfants avec des super pouvoirs, peut-être que Harlan lui a donné un départ beaucoup plus tôt dans cette nouvelle chronologie et a incité la formation de cette nouvelle super équipe.

Les similitudes apocalyptiques de Harlan et Vanya.

CONNEXES: Les fans de la saison 2 de ‘Umbrella Academy’ vont adorer cette série HBO Sci-FI

En regardant en arrière à la saison 1, les fans peuvent voir beaucoup de similitudes entre l’arc de Vanya et celui de Harlan dans la saison 2. Bien qu’ils soient évidemment des personnages très différents, les deux ont été incompris et involontairement poussés dans une série d’actions qui mettent le monde entier en danger. .

Les fans sont entrés dans la saison 2 en supposant que Vanya est un personnage compliqué, mais la saison 2 lui a montré qu’elle était une protagoniste beaucoup plus centrale, même si elle était un peu réticente. Il est possible que la même chose se produise avec Harlan.

Il est peu probable qu’il soit impliqué avec Reginald Hargreeves qu’il ait une bonne impression des frères et sœurs Hargreeves d’origine, mais son amitié existante avec Vanya pourrait compliquer toute relation conflictuelle de base. Vanya a été une force incroyablement influente dans sa vie pendant un certain temps, et il est peu probable qu’il l’ait oubliée.

Harlan comme ami ou ennemi?

Ellen Page comme Vanya Hargreeves dans «The Umbrella Academy» | Netflix

CONNEXES: Saison 3 de ‘The Umbrella Academy’: Lila recrute-t-elle sa propre académie avec des enfants motorisés?

Pour la saison 3, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Harlan reviendrait en tant que méchant. Il est incroyablement puissant, des décennies de son passé sont entièrement inconnues et son enfance avait sa part d’ingrédients traumatisants qui deviennent souvent méchantes dans les histoires.

Il serait également un adulte adulte et l’enfant dont Vanya ne se souvient plus. De plus, l’attachement émotionnel récent de Vanya à Harlan pourrait la rendre vulnérable et exposée.

Harlan a cependant une relation complexe avec Vanya et comme ses pouvoirs étaient déjà une menace apocalyptique dans la saison 2, il est probable qu’il ne soit pas le «gros sac» de la saison 3. Dans l’ensemble, on pourrait s’attendre à ce que depuis «le Umbrella Academy »réussit si régulièrement à livrer l’inattendu, qu’il est peu probable que son rôle dans la saison 3 puisse être résumé dans une langue aussi simple qu’un ami ou un ennemi.

Quoi qu’il arrive, nous avons hâte de découvrir les réponses à ces questions et plus encore dans la saison 3 de «The Umbrella Academy»