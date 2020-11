Harden & Westbrook «préoccupés» par l’avenir des fusées: rapport

James Harden et Russell Westbrook seraient « préoccupés » par la direction des Houston Rockets.

Après avoir été rebondis en demi-finale de la NBA Western Conference contre les Los Angeles Lakers, les Houston Rockets devront apporter des changements majeurs cette intersaison s’ils veulent affronter les meilleurs des meilleurs de l’année à venir. Leurs joueurs vedettes, James Harden et Russell Westbrook, se sont suivis dans la ligue pendant des années, jouant initialement avec l’Oklahoma City Thunder avant de déménager à Houston, il ne devrait donc pas être surprenant que les deux bons amis soient apparemment » préoccupé « par l’avenir de l’équipe. Les sources d’ESPN ont rapporté que Westbrook et Harden sont incertains de leur avenir avec l’équipe. Les Rockets ont récemment annoncé le départ de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni et du directeur général Daryl Morey. Les joueurs vedettes de l’équipe seraient préoccupés par la direction de l’équipe, qui semble se diriger vers une reconstruction. Le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a insisté sur le fait que l’équipe était déterminée à rester un prétendant au titre, mais leur incertitude avec les derniers mouvements du front-office pourrait donner du poids aux rumeurs selon lesquelles l’un d’entre eux ou les deux pourraient être déplacés avant la saison prochaine.

Mike Ehrmann / Getty Images Le nom de Russell Westbrook a été évoqué lors de négociations commerciales, en particulier avec les Knicks de New York. James Harden a également été mentionné dans les négociations commerciales, mais apparemment moins sérieusement. Aucun des deux joueurs n’a demandé un échange, mais nous pourrions nous approcher de cette réalité. Selon vous, quels mouvements les Rockets doivent-ils faire pour revenir au titre? [via]