Hard West 2, un western fantastique au tour par tour, est maintenant disponible sur PC

Selon Good Shepherd Entertainment et le développeur Ice Code Games, le western éthéré au tour par tour Hard West 2 est désormais disponible sur PC sur Steam et GOG.

Vous assumez le personnage du célèbre voleur Gene Carter, une légende du Far West, dans Hard West 2. Le héros sélectionne un vol important de la locomotive Ghost Train avec l’aide de ses cohortes.

Les protagonistes sont entraînés dans une séquence d’événements mystérieux, mais le nom du train n’est pas accidentel ; maintenant, pour racheter leurs âmes, ils doivent exécuter les instructions du Diable lui-même. Le long de la route, ils rencontreront un certain nombre de sorcières et de démons en plus des voleurs réguliers.

Le gameplay tactique traditionnel au tour par tour est amélioré dans Hard West 2 avec des fonctionnalités incroyablement violentes. Il existe différentes méthodes pour passer à l’offensive en fonction de la constitution de votre gang, et tenter votre chance avec des stratégies offensives peut être très payant.

Chaque mise à mort restaure entièrement les points d’action et déclenche un nouveau système de « bravade ». Par conséquent, une série de bravades bien planifiée détruit les troupes adverses comme une machine à vapeur imparable.

Les joueurs expérimentés peuvent éclaircir les lignes ennemies avec un placement habile avant d’avoir une chance de lancer une contre-attaque.

Même des choix apparemment insignifiants peuvent avoir des effets considérables, et les choix intelligents et la réflexion stratégique sont toujours récompensés.

Chaque membre du groupe de Carter a ses propres talents, de nouveaux devenant disponibles à mesure qu’ils progressent et gagnent en confiance en lui.

Des bâtons de dynamite et d’autres capacités peuvent être combinés pour les nombreuses situations de combat du jeu, telles que la possibilité de changer de place avec un adversaire pour acquérir une meilleure position de vue.

Son environnement occidental est en proie à des horreurs d’un autre monde de tous côtés, et même les talents particuliers des protagonistes ont des origines sinistres. Hard West 2 est un spin sur le genre ouest étrange.