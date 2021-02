‘Harbour Seal Rock’ sur Mars et d’autres nouveaux sites intriguent les scientifiques du rover Perseverance

Ce « Harbor Seal Rock » sculpté par le vent, vu dans le premier panorama à 360 degrés pris par l’instrument Mastcam-Z sur le rover Perseverance Mars de la NASA , montre à quel point le système de caméra capture les détails. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / ASU)

De la NASA Rover de persévérance a atterri dans un riche terrain de chasse scientifique, si son premier bon coup d’œil est un guide.

La taille d’une voiture La persévérance a atterri sur le sol du cratère Jezero le 18 février, le lancement d’une mission de surface ambitieuse qui cherchera des signes de la vie antique sur Mars et collectera des échantillons pour un futur retour sur Terre, entre autres tâches.

La persévérance n’est pas encore prête à plonger dans ce travail scientifique; l’équipe de la mission procède toujours à des contrôles de santé et d’état de ses divers instruments et sous-systèmes. Mais le robot à six roues a récemment utilisé sa suite de caméras Mastcam-Z pour capturer une haute définition, Panorama à 360 degrés de ses environs , et ce premier goût a intrigué l’équipe de la mission.

Mises à jour en direct: Mission du rover Mars Perseverance de la NASA

Par exemple, le panorama zoomable a révélé une pierre sombre que l’équipe a surnommée «Harbor Seal Rock», a déclaré le chercheur principal de Mastcam-Z, Jim Bell, de l’école d’exploration de la Terre et de l’espace de l’Arizona State University, lors d’une discussion sur la photo sur le Web jeudi (25 février).

Le vent martien a probablement sculpté le Harbour Seal Rock dans sa forme curieuse au cours des éons, a déclaré Bell. Il a également souligné des correctifs qui montraient des preuves d’une érosion à action beaucoup plus rapide – des endroits où les propulseurs allaient Etape de descente « Sky Crane » de Perseverance a soufflé la couverture de poussière rouge de Mars le 18 février, exposant la surface de petites roches.

Un de ces patchs abrite un groupe de pierres de couleur claire et fortement piquées qui ont attiré l’attention des scientifiques de la mission.

«Est-ce que ce sont des roches volcaniques? Est-ce que ce sont des roches carbonatées? Est-ce que c’est autre chose? Est-ce qu’elles ont des revêtements dessus? Dit Bell. « Nous ne savons pas – nous n’avons pas encore de données chimiques ou de données minérales sur eux – mais, mon garçon, ils sont certainement intéressants, et une partie de l’histoire sur ce qui se passe ici sera racontée quand nous aurons des informations plus détaillées sur ces roches et certains des autres matériaux dans ce domaine. «

C’est l’une des tâches clés de Mastcam-Z et des autres caméras de Perseverance, a déclaré Bell – pour repérer des caractéristiques intéressantes que Perseverance peut étudier plus en détail avec ses spectromètres et autres instruments scientifiques.

Le cratère Jezero de 45 kilomètres de large abritait un lac profond et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Les deltas sont bons pour préserver les signes de vie ici sur Terre, donc l’équipe de Persévérance est impatiente que le rover étudie et échantillonne les restes de cette fonctionnalité dans Jezero. Et le delta est visible dans le panorama Mastcam-Z; les falaises qui marquent son bord sont à environ 2 km du site d’atterrissage de Perseverance, a déclaré Bell.

La ligne de crête visible au-delà des falaises delta dans le panorama Mastcam-Z est le bord du cratère Jezero, a-t-il ajouté.

La photo récemment dévoilée n’est que le début, bien sûr. Pour commencer, c’est le panorama de résolution la plus basse que l’équipe Mastcam-Z construira. Bell a déclaré que des plans similaires trois fois plus nets seront assemblés après le passage de Perseverance à son logiciel optimisé en surface, un processus de quatre jours déjà en cours.

Et nous n’avons pas encore eu le moindre goût des découvertes scientifiques de Perseverance. Ce travail prendra un certain temps, car la première grande tâche de l’équipe de mission après la mise en service du rover est d’effectuer des vols d’essai du 4 lb. (1,8 kilogrammes) Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars , qui est monté sur la planète rouge sur le ventre de Perseverance.

Les sorties pionnières d’Ingenuity – les premiers vols de giravions dans un monde au-delà de la Terre – auront probablement lieu ce printemps, et la science et l’échantillonnage devraient commencer sérieusement cet été, ont déclaré des membres de l’équipe de mission.