Happy Lohri 2021: Comment télécharger, créer des autocollants WhatsApp pour Lohri

12 janv.2021 20:56:05 IST

Lohri est l’un des festivals de récolte les plus populaires célébrés en France. Le festival est observé en organisant des feux de joie et en se réunissant pour chanter et danser autour du feu. Cette année, comme pour tous les festivals en 2020, les festivités pourraient être impactées en raison de la pandémie qui fait toujours rage. Bien que les médias sociaux ne remplacent pas les festivités de la vie réelle, nous avons tous appris en 2020 que le simple fait de rester en contact avec vos amis et votre famille peut vraiment vous remonter le moral.

WhatsApp a des autocollants limités dans ses packs d’autocollants, il faut donc soit créer ses propres autocollants, soit télécharger des applications d’autocollants depuis l’App Store.

Comment télécharger et envoyer des autocollants Lohri 2021:

Étape 1: accédez à WhatsApp sur votre smartphone.

Étape 2: Cliquez sur la personne ou le groupe de discussion à qui vous souhaitez envoyer l’autocollant Lohri 2021 WhatsApp.

Étape 3: Appuyez sur l’icône emoji à côté de la barre de discussion.

Étape 4: Choisissez l’icône des autocollants et cliquez sur le symbole «+» à droite.

Étape 5: Faites défiler les packs pour voir si quelque chose correspond à votre recherche. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur l’option ‘Obtenir plus d’autocollants’ à la fin de la liste.

Étape 6: Vous serez dirigé vers Google Play Store ou l’App Store d’Apple avec les résultats de la recherche affichant la liste des applications d’autocollants liées à Lohri.

Étape 7: Recherchez l’application d’autocollants souhaitée, puis téléchargez-la.

Étape 8: Une fois qu’il a été téléchargé, ouvrez à nouveau WhatsApp, accédez à la fenêtre de discussion et envoyez les autocollants téléchargés en souhaitant à vos amis et à votre famille un Happy Lohri 2021.

Comment organiser les autocollants Lohri 2021:

Étape 1: Téléchargez et installez l’une des applications de création d’autocollants depuis Google PlayStore ou App Store.

Étape 2: Recherchez des images Happy Lohri et téléchargez-les sur votre appareil.

Étape 3: Ouvrez maintenant l’application de création d’autocollants et cliquez sur l’onglet « Créer un nouveau pack d’autocollants ».

Étape 4: Ajoutez les images que vous avez téléchargées et personnalisez selon les options disponibles.

Étape 5: Écrivez un message dessus si vous le souhaitez.

Étape 6: Une fois cela fait, appuyez sur l’option «Publier le pack d’autocollants».

Étape 6: Accédez à WhatsApp et envoyez les autocollants nouvellement créés à partir de votre bibliothèque d’autocollants WhatsApp.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂