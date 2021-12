Happiness kDrama Schedule : Date de sortie de l’épisode 10, compte à rebours, spoilers, Royaume-Uni, États-Unis, Australie

Depuis la sortie de Korean Drama, les fans attendent avec impatience les prochains épisodes. Voici tout ce que vous devez savoir sur le programme Happiness kDrama : Date de sortie de l’épisode 10, compte à rebours, spoilers et plus encore, jetez un œil.

Bonheur kDrama L’horaire de la date de sortie de l’épisode 10 est retardé en raison des chaînes de télévision ou des problèmes du producteur peuvent être un problème pour les fans de drame. Même si c’est assez douloureux, on ne peut rien y faire.

Si un téléspectateur sait quand regarder l’épisode 10 de Happiness kdrama et quelques autres épisodes en même temps, vous n’avez pas à vous soucier de la sortie tardive des épisodes. En effet, lorsque tout sera résolu, Happiness kDrama reprendra son programme normal. Le temps d’attente peut être plus long, mais la satisfaction intérieure sera plus grande.

Happiness kDrama Horaire : Date de sortie de l’épisode 10

Happiness kDrama est l’histoire d’un jeune garçon, qui fait face au chagrin de perdre ses parents, et d’un homme plus âgé, qui perd son plus jeune fils dans un accident. Un fait intéressant à savoir est que l’histoire et tous ses détails sont tirés d’événements réels.

Cette série dramatique se déroule dans un monde post-apocalyptique recouvert de neige depuis des années. Tous les personnages principaux font de leur mieux pour mener une vie normale malgré les tragédies et les difficultés.

Les fans sont curieux, quel est le programme de Happiness Episode 10 ? La popularité prend le drame dans le cœur de tout le monde. Après la première de chaque épisode, les téléspectateurs sont curieux de savoir quand ils assisteront à la prochaine partie de Happiness. L’épisode à venir n’est pas encore sorti. Le prochain épisode est prévu pour la première le 4 décembre 2021.

Happiness kDrama Schedule: Spoilers de l’épisode 10, compte à rebours et regarder en ligne

Il ne reste que 4 jours pour la sortie de l’épisode 10 de Happiness. C’est pour rappel que l’épisode 10 du bonheur sera diffusé à 23h le 4 décembre 2021. Dans cet épisode 10, l’histoire touche à sa fin. Donc, ça va être un épisode intéressant!

Le bonheur sortira le 04 décembre 2021 sur la chaîne de télévision à 22h40 KST. De plus, il sera diffusé ultérieurement à la télévision, une plateforme de streaming disponible uniquement en Corée du Sud.

Pour les téléspectateurs internationaux, cet ensemble de films dramatiques en ligne peut également avoir été diffusé à la télévision dans votre pays. Pour les auditeurs anglais/espagnol, Happiness peut également être regardé en ligne via Viki et WeTV. Pour le streaming iQIYI, il n’est disponible que dans certaines régions telles que les États-Unis, le Canada, l’Australie, etc.

J’ai fini de regarder les deux premiers épisodes et je suis accro ! Un thriller apocalyptique se déroulant après l’ère COVID et nous voyons Hyojoo et Hyungsik comme un faux couple marié avec une chimie incroyable 😩🖤#Joie #BonheurEp2 pic.twitter.com/kTyPTx7het – tweets kdrama (@iconickdramas) 7 novembre 2021

Bonheur kDrama Cast

Ce drame coréen raconte l’histoire de Seo Jang Hoon, un agent artistique, et sa lutte pour empêcher son agence de faire faillite. Avec cinq aspirants comédiens, il vise à devenir leurs meilleures stars.

La série a reçu des cotes d’écoute élevées en Corée du Sud et a été félicitée pour la performance de Park Hyung Sik dans le rôle de Yoon Sae Bom, qui souffrait de paralysie cérébrale.

En ce qui concerne le casting de Happiness, alors aura:

Han Hyo Joo dans le rôle de Yoon Sae Bom

Jo Woo Jin dans le rôle de Hae Tae Seok

Park Hyung Sik dans le rôle de Jung Yi Hyun

Ce sont les personnages principaux de cette émission. Et en ce qui concerne les rôles secondaires ou secondaires, il aura :

Parc Joo Hee

Lee Joon Hyuk

Baek Joo Hee

Bae Hae Seon

Parc Hyung Soo

Kang Ji Eun

Baek Hyun Jin

Lune vous a gagné

Donc, il s’agissait de Happiness kDrama Schedule: Date de sortie de l’épisode 10, compte à rebours, spoilers, Royaume-Uni, États-Unis, Australie. J’espère que vous aimerez notre approche.

