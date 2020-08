Hanyo no Yashahime: la suite d’Inuyasha révèle sa première bande-annonce

Il y a peu de temps pour voir la suite de Inuyasha à la télévision, et de quitter l’excitation de son arrivée avec style a révélé quelques scènes avec la première bande-annonce de Hanyo no Yashahime.

La bande-annonce a été partagée par le compositeur de la suite (Kaoru Wada) lors du panel virtuel d’Otakon. Bien qu’il montre très peu de détails qui indiquent un indice sur l’intrigue de la série, il est le premier aperçu du Towa, Setsuna et Moroha dans l’animation, des milliers d’utilisateurs ont donc pris la tâche de compiler les scènes affichées sur le panneau.

Ce projet sera réalisé sous le sceau du studio Sunrise, dont le travail avec Inuyasha Kanketsu-Hen Il a été très bien accueilli par la communauté et, par conséquent, il laisse les attentes concernant le projet dans la même strate. La conception des personnages est réalisée par le célèbre auteur du manga Rumiko Takahashi et Yoshihito Hishinuma se chargera de les animer.

En parlant de cela, la fiche 60 sur 99 est maintenant disponible, servant de récapitulatif des personnages et des événements menant à la première de Hanyo no Yashahime. Selon ce qui précède, la date de sortie sera d’environ Samedi 12 septembre, à partir de 17h30 (heure japonaise) via les chaînes Yomiuri TV et Nippon TV.

【犬夜叉 の ツ ボ # 60】 本 日 の 「犬夜叉 の ツ ボ」 は 、

“# 60 椿” の 投稿 を お 届 け し ま す! 『半 妖 の 夜叉 姫』 は 2020 年 秋

読 売 テ レ ビ ・ 日本 テ レ ビ 系

土 曜 夕 方 5 時 30 分 ~ 放送 決定!

(※ 一部 地域 を 除 く)

公式 サ イ ト ↓ https: //t.co/gqioWTuQ18# 半 妖 の 夜叉 姫# 椿 pic.twitter.com/teikCWYbhv – 半 妖 の 夜叉 姫 (@hanyo_yashahime) 3 août 2020

Qu’avez-vous pensé de la première bande-annonce de Hanyo no Yashahime?

Avec des informations de: Otakon Online

