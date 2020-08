Hansch im Glück: Werner remporte “Celebrity Big Brother 2020”

Il était une fois un vieil homme qui jouait sa maison et sa cour. Avec le chagrin dans son cœur, il a couru dans une forêt sombre. Il a combattu les trolls et les princesses pendant 22 jours. Puis il a rencontré “Holly the Forest Fairy” et tout s’est bien passé. Vive notre Hansch dans le bonheur!

“Je ne peux pas triompher”, déclare Werner Hansch, le plus vieux joueur de country de contes de fées et participant de trash TV de tous les temps, ajoutant: “ce serait la réaction absolument fausse à ma dernière phase de vie.” Là, il se tient maintenant, le gagnant de “Celebrity Big Brother 2020” et s’incline devant son peuple en tant que roi. Dans ce seul geste, il y a tant de gratitude, d’humilité et de joie en même temps que cette finale se rapproche soudainement. Dans l’un des discours les plus émouvants auxquels on ait jamais assisté dans un format télévisé trash, Werner remercie le public, son agent, ses avocats et – son conseiller fiscal.

Ce merveilleux discours, dans lequel il réfléchit à nouveau sur lui-même et sa maladie et admet s’être demandé: “Le vieil homme peut-il le faire”, restera dans l’histoire de la télévision allemande (trash). Oui il peut! Et ce faisant, il montre à de nombreuses personnes âgées que, même à 82 ans, il n’est pas nécessaire d’appartenir au vieux fer. Ce “One Moment in Time” pardonne également le fait que la patience du spectateur a été très tendue dans une finale de quatre heures.

Bien que beaucoup, y compris l’auteur, aient particulièrement demandé au cours des derniers jours si les enseignements constants de Werner aux Emmy: Le joueur de 82 ans est un digne gagnant et prouve à quel point les formats télévisés peuvent obtenir un fort mélange d’âges.

“Hurlez un autre tour!”

Pendant que vous regardez les finalistes célébrer et jouer quelques parties dans le château, “Marlenchen” et “Joschi” saluent les anciens candidats dans le studio. Tous sont joliment habillés. Vous discutez un peu de ceci et de cela, mais attendez: où sont Senay, Jenny et Elene? La réponse de Sat.1 est à peu près la suivante: toute personne qui entre volontairement n’a pas droit à la finale et à la fête d’après-spectacle. Il aurait été bon et juste qu’Elene – la pauvre femme intimidée par Katy – ait eu la chance de donner son avis à l’empoisonneuse du puits.

En parlant de Katy: Marlene lance une tentative de discussion entre Simone et Katy, la personne avec qui la rage au pays des contes de fées a commencé. Ce n’est que lorsque Simone était dehors qu’elle a découvert toute la haine contre elle. Lorsqu’on lui a demandé si Katy était désolée rétrospectivement, Katy a sifflé déraisonnablement, la situation venait juste de “basculer”. Alors que la fille mâle Alessia, qui est également présente, s’excuse pour sa déclaration “F ***** gaber” et reçoit un tonnerre d’applaudissements, Katy ne cesse de secouer la tête. Finalement elle piment dans la direction de Simone: “Tu veux encore pleurer, chérie! Hurle pour un autre tour!” Numéro embarrassant de Katy Bähm, mais malheureusement à prévoir.

C’est dommage que cette mini-confusion entre les deux se termine si vite. Plus de moments de discussion auraient certainement donné plus d’amusement à la soirée. Au lieu de cela: de nombreuses répétitions de scènes que nous avons vues d’innombrables fois ces dernières semaines. Avec certains, les critiques n’étaient même pas suffisantes. Les plus belles scènes étaient aussi celles dans lesquelles il y avait le plus d’arguments.

Une très belle fin de conte de fées

Vous pourriez écrire en détail sur le fait que les finalistes étaient de nouveau avec Penny, des cornichons à la bière Ikke comme de l’eau ou qu’Udo parle déjà de “stand” à nouveau, mais jetons enfin un coup d’œil à cette saison. “Celebrity Big Brother 2020” était-il divertissant? Quelquefois. Le public est-il devenu friand de la plupart des participants au cours des dernières semaines? Plutôt pas.

Les évolutions des personnes dans un tel format sont toujours fascinantes: des princesses comme Katy, qui d’abord inspirent puis déçoivent à tous les niveaux, ou des blondes comme Emmy, qui se transforment d’une belle chenille en papillon. Bien sûr, ils parleront de ce qui aurait pu mieux se passer cette saison, mais à la fin, vous êtes juste content que ce soit fini.

Ce qui reste, c’est cette émouvante reconnaissance dans les yeux pleins de larmes d’un homme qui n’a pas eu de chance ces dernières années. Et c’est une très belle fin de conte de fées.