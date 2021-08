Hans Zimmer a composé une deuxième bande originale pour « Dune »

Il ne nous reste que quelques mois avant que « Dune » sorte enfin en salles, mettant en vedette le nouveau travail du cinéaste canadien Denis Villeneuve sur l’adaptation du roman colossal de Frank Herbert du même nom, considéré comme l’un des grands piliers de la science-fiction en littérature.

En plus d’avoir une distribution exceptionnelle de stars, le film produit par Warner Bros promet d’être un délice pour les mélomanes grâce à la bande originale du célèbre compositeur de films Hans Zimmer, qui a révélé qu’il avait en fait travaillé sur deux bandes originales pour la bande.

Selon The Hollywood Reporter, Zimmer aurait été tellement captivé par le monde présenté par Villeneuve dans son film que le compositeur a continué à travailler sur de nouvelles musiques inspirées de son travail au sein du film, qui sera présenté en accompagnement du livre sur la création. . de ce film : « L’art et l’âme de Dune. »

« L’art et l’âme de Dune » a été écrit par Tanya Lapointe, productrice exécutive du film Villeneuve. Ce livre comprend une perspective détaillée sur la réalisation du film, y compris le processus de création des costumes, les conceptions de ses décors et bien plus encore.

Le travail de Hans Zimmer pour « L’art et l’âme de Dune » sera la première fois que le compositeur produira du matériel exclusivement pour un livre. En plus de la sortie de la bande originale du film, Zimmer présentera au public « The Dune Sketchbook », une compilation des chansons qui n’ont pas été produites, ainsi que des versions alternatives des chansons officielles.

« Denis et moi avons convenu que les personnages féminins du film guident l’histoire », a déclaré Zimmer dans un communiqué concernant la bande originale. « Donc, sa musique est principalement basée sur des voix féminines. Nous développons notre propre langage. La musicalité est extraordinaire et ce n’est pas votre bande originale d’orchestre normale ».

L’échelle avec laquelle Hans Zimmer semble aborder la musique de ce film a laissé les fans du roman original très excités. L’année dernière, lorsque Warner Bros a sorti la première bande-annonce de « Dune », Zimmer a révélé que la reprise de « Eclipse », la chanson de Pink Floyd qui y figurait, était armée d’une session virtuelle avec un chœur de 32 personnes via FaceTime. , parce que il a été enregistré pendant le confinement dû à la pandémie.