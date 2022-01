Hannibal Rising et la star de Marvel Gaspard Ulliel décèdent à 37 ans dans un tragique accident de ski

le Hannibal levant et la future star de Marvel était en vacances dans le sud-est de la France et serait décédée à la suite d’une collision avec un autre skieur.

Ulliel a été transporté à l’hôpital pour un traumatisme crânien majeur, mais il est décédé plus tard. L’autre skieur n’aurait pas eu besoin de soins hospitaliers.

Le plus grand crédit de l’acteur pour le public occidental était Hannibal levant, qui était un film d’horreur psychologique de 2007 qui a servi de préquelle à Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux et Hannibal.

Cependant, sa notoriété dans son pays d’origine était bien plus grande.

Il a reçu le premier pour Promising Actor dans le film de 2004 Un très long engagement et le second pour son rôle de dramaturge gay mourant dans Ce n’est que la fin du monde.

Les hommages affluent pour l’acteur, le ministre français des Finances Bruno Le Maire écrivant sur Twitter : « Le cinéma français a perdu un immense talent, plein de charme et d’énergie. »

Le Premier ministre français Jean Castex a ajouté : « Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils se sont aimés à la folie. C’est le cœur gros que nous ne verrons plus ses plus belles interprétations. Nous avons perdu un acteur français. »