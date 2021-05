Hannibal Fan Art se dirige vers le Capitole américain et Bryan Fuller l’adore

Dr Hannibal Lecter apparaissant dans le Capitole américain ne ressemble pas à quelque chose qui se terminerait bien, mais c’est, d’une certaine manière, exactement ce qui se passe alors qu’une œuvre d’art mettant en vedette le médecin cannibale est sur le point d’être affichée après avoir été annoncée comme l’un des gagnants de Concours d’art du Congrès de cette année.

Créée par Kathleen Palmer, une lycéenne du New Jersey, la pièce intitulée « Dolce », en référence à un épisode de la série très acclamée basée sur les romans de Thomas Harris, a été jugée l’un des gagnants du concours organisé par la Chambre des représentants des États-Unis chaque année. Les représentants qui participent à l’événement mettent en avant le travail d’élèves du secondaire de leur district et un panel d’artistes choisit leurs pièces préférées pour être exposées dans le bâtiment du Capitole des États-Unis pendant un an jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par les lauréats suivants.

L’œuvre de style cubiste de Palmer présente le Dr Lecter avec le protagoniste de la série, Will Graham, qui est apparu pour la première fois dans le roman Dragon Rouge, qui a également été le premier à présenter le médecin lui-même. L’art surréaliste représente Graham avec une paire de bois de cerf poussant de sa tête, tandis que Lecter a un corbeau sur son épaule, deux images utilisées dans la série dans certains de ses moments visuels les plus bizarres.

Shawnee High School, où Palmer étudie, n’a pas tardé à se rendre sur Twitter et à annoncer la victoire de son élève. « Kathleen Palmer, Senior, a soumis sa peinture sur le cubisme au Concours d’art du Congrès », indique le message: « Elle a basé sa peinture de style cubiste sur une émission de télévision qu’elle regarde actuellement. Kathleen WON – Sa peinture sera exposée au Capitole des États-Unis – INCROYABLE ! « .

La nouvelle a été propagée par Andy Kim, le représentant de la maison qui a sollicité le travail de Palmer pour être jugé pour le prix, qui a tweeté l’image lui-même, en disant: «Je suis fier aujourd’hui d’annoncer que Kathleen Palmer, une senior de Shawnee High School à Medford, est la gagnante du Congressional Art Competition de notre district. Ses œuvres, que vous pouvez voir ci-dessous, seront désormais exposées dans le Capitole des États-Unis. «

Comme vous vous en doutez, les fans de la série n’ont pas tardé à commenter les tweets. Un utilisateur a déclaré: « Je suis fier d’être du New Jersey aujourd’hui », tandis qu’un autre a déclaré: « C’est tout simplement délicieux. »

Peu après Hannibal showrunner Bryan Fuller a ajouté son propre signe de tête à la jeune artiste, en retweetant des photos de Palmer et de son travail et en ajoutant les hashtags #FANNIBALFAMILYFOREVER et #FANARTISART.

Hannibal a couru pendant trois saisons sur NBC entre 2013 et 2015, et a joué Mads Mikkelsen en tant que médecin titulaire avec un penchant pour la chair humaine. La série a emprunté des histoires et des personnages de tous les romans de Harris Lecter, y compris Le silence des agneaux, Hannibal et Hannibal Rising, aussi bien que Dragon Rouge. Alors que la série a coupé l’emblématique Clarice Starling en faveur du maintien de Graham en tant que flic sur les traces de Lecter, la plupart des grands décors des romans étaient intacts et étendus à travers la série. Lorsque l’émission a été annulée après que les premiers épisodes de la troisième saison n’aient pas atteint les sommets de ses prédécesseurs. La série s’est terminée par la mort de Graham et de Lecter après une ultime confrontation, laissant les fans avec peu d’espoir de suite à l’avenir.

Malgré sa durée relativement courte et la diminution de l’audience qui a conduit à son annulation, Hannibal a reçu des éloges de la critique tout au long de sa course, et la troisième saison a remporté le prix Saturn de la meilleure série télévisée de thriller d’action, ainsi qu’une victoire d’acteur de soutien pour la star invitée Richard Armitage. Elle a également été nommée l’une des meilleures séries de son genre, et également l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps par le public et la critique. Pour cette raison, un autre tweet de Fuller dans lequel il a dit «J’espère» en réponse à la question d’Andy Kim de savoir si un voyage au Capitole pour voir l’œuvre mènerait à une nouvelle série a ravivé un espoir parmi les morts. fans durs que nous n’avons peut-être pas vu le dernier des moins bons médecins.

Cependant, il ne faut pas oublier que les deux personnages principaux sont morts à la fin de la troisième saison, il est donc assez difficile de voir exactement où Fuller pourrait prendre un spectacle appelé Hannibal, sans Hannibal. En attendant, CBS ‘ Le silence des agneaux série dérivée Clarice arrive actuellement à la fin de sa première saison, qui n’a obtenu qu’un taux d’approbation de 36% sur Rotten Tomatoes, prouvant que certains ne sont tout simplement pas bons si le médecin est absent.

