Hannah Montana fête le 20/04 avec des photos d’herbe sur son Instagram officiel

On dirait qu’Hannah Montana et Miley Cyrus ont plus en commun qu’on ne le pensait.

Hannah Montana a vraiment grandi. Elle vient de fêter le 4/20 en publiant des photos de mauvaises herbes sur sa page officielle Instagram.

Le mois dernier (24 mars), Hannah Montana a rejoint les réseaux sociaux pour célébrer son 15e anniversaire. Non seulement elle a commencé à tweeter et à partager des publications sur Instagram, mais Miley Cyrus a également écrit une note sincère sur ce que Hannah Montana signifie pour elle. En plus de cela, Hannah a également envoyé des notes et d’énormes compositions florales à des stars comme Joe Jonas, Emily Osment et Selena Gomez.

Depuis lors, Hannah est restée active sur les réseaux sociaux et elle vient de surprendre les fans en célébrant le 4/20 avec de la marijuana.

Hannah Montana fête le 20/04 avec des photos de mauvaises herbes sur son Instagram officiel. Image: Disney Channel, @hannahmontana via Instagram

Oui. Hannah Montana n’est plus sur Disney Channel, semble-t-il. 4/20 est bien sûr un argot pour le cannabis et le 20 avril est désormais synonyme de célébrations sur le thème des mauvaises herbes. Après avoir pris ses distances avec Hannah Montana dans les années 2010, Miley Cyrus a commencé à parler de fumer de l’herbe et de profiter de la marijuana, ce qu’elle était incapable de faire en tant que star de Disney.

Cependant, Hannah Montana elle-même s’est jointe aux célébrations du 4/20 en publiant une série de retouches de photos sur le thème des mauvaises herbes avec la légende: « La vie est ce que vous en faites. Alors allumons-la. » sur sa page Instagram. Les photos incluent un cliché d’herbe sur un CD d’Hannah Montana, Hannah Montana fumant de l’herbe et un bang rose avec le logo Hannah Montana.

Quelque chose nous dit que le compte Hannah Montana est géré par Miley, pas par Disney.

Comment avez-vous fêté le 4/20?

