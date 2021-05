Hannah John-Kamen jouera dans Millennium’s Red Sonja

Aujourd’hui, nous apprenons que la Red Sonja de Milleniumn a enfin trouvé son « Diable avec une épée«. Le journaliste hollywoodien révélé plus tôt dans la journée, que la nouvelle dame badass avec une épée ne sera autre que Hannah John-Kamen, qui a été vu pour la dernière fois sur grand écran en Ant-Man et Guêpe de Marvel comme le méchant, Ghost.

En partie basée sur le personnage de Robert E. Howard de 1934, Red Sonya, elle a été adaptée pour les bandes dessinées Marvel par Roy Thomas et Barry Smith faisant sa première apparition dans Conan le barbare # 23 en 1973. Red Sonja a joué dans de nombreux titres en plus d’être un compagnon d’aventure de Conan.

Joey Soloway (Transparent, États-Unis de Tara, six pieds sous) dirigera le film et co-écrit le scénario avec Tasha Huo. Mme Huo est la scénariste et showrunner actuelle de la prochaine série animée Netflix, Tomb Raider. Ce ne sera pas la première fois que Red Sonja a honoré le grand écran, le personnage a été interprété par Brigitte Nielsen dans le film 1985 du même nom.

«Hannah est une actrice très talentueuse que nous suivons depuis des années et elle EST Red Sonja. Sa gamme, sa sensibilité et sa force sont toutes les qualités que nous recherchions et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de nous lancer dans ce voyage ensemble ». Joey Soloway.

Hannah John-Kamen a été saluée par la critique internationale pour son travail à la télévision, au cinéma et sur scène, travaillant avec certains des noms les plus prolifiques et les plus respectés de l’industrie. Elle a récemment terminé la production sur Resident Evil: Bienvenue à Racoon City et a joué dans la série Netflix Original L’étranger, De Steven Spielberg Prêt Player One, Jeu des trônes, Killjoys, et Brave New World.

Jeffrey Greenstein, président de Millennium Media, a déclaré à propos du film: «Le talent et la prise de Hannah pour Red Sonja, combinés à la vision de Joey pour le film, constituent le couple parfait pour donner vie à ce redémarrage.»