Hannah John-Kamen est Red Sonja dans un redémarrage attendu depuis longtemps

Millenium Sonja rouge Le film a trouvé sa vedette dans Hannah John-Kamen. Connu pour avoir joué le méchant Ava Starr dans Ant-Man et la guêpe avec son rôle principal dans la série Peacock Brave New World, John-Kamen brandira ensuite l’épée en tant que Red Sonja dans le prochain film d’action en direct. Joel Soloway réalise à l’aide d’un scénario co-écrit avec Tasha Huo, l’écrivain et showrunner derrière le prochain Netflix Tomb Raider séries.

« Hannah est une actrice très talentueuse que nous suivons depuis des années et elle EST Red Sonja », a déclaré Soloway au Hollywood Reporter. « Sa gamme, sa sensibilité et sa force sont toutes les qualités que nous recherchions et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de nous lancer dans ce voyage ensemble. »

En achetant le projet au European Film Market plus tôt cette année, Soloway avait également déclaré: « Il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment dans notre monde pour les façons dont Red Sonja exerce son pouvoir et son lien avec la nature et notre planète … [she’s] une ancienne héroïne avec une vocation épique. «

Mark Canton (300) et Courtney Solomon (Après) produisent Sonja rouge pour Millennium aux côtés de Christa Campbell et Lati Grobman de Campbell Grobman Films. Andrea Sperling de Topple et Yariv Lerner de Millennium, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger, Les Weldon, Joe Gatta et Tanner Mobley seront également producteurs. Les producteurs exécutifs sont Avi Lerner, Boaz Davidson et Trevor Short de Millennium, ainsi que Luke Lieberman pour le compte de Red Sonja, LLC, Nick Barucci de Dynamite Entertainment et Dorothy Canton.

Sur grand écran, Hannah John-Kamen a eu des rôles dans Star Wars: Le réveil de la force, Tomb Raider, et Prêt Player One, en plus de son rôle dans Ant-Man et la guêpe. Elle a également été choisie pour jouer le personnage préféré des fans Jill Valentine dans le prochain film de redémarrage du jeu vidéo de Sony Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City, qui sortira le 24 novembre. John-Kamen a également été présenté dans Killjoys, Miroir noir, L’étranger, et Jeu des trônes.

Sonja rouge a déjà été transformé en un film d’action réelle par Richard Fleischer. Sorti en 1985, le film mettait en vedette Brigitte Nielsen dans le rôle principal avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Lord Kalidor. Le film a considérablement sous-performé lors de sa sortie, mais dans les années qui ont suivi, il est devenu un peu culte. Fans de Sonja rouge veulent voir une nouvelle adaptation depuis des années, et bien que diverses itérations soient en cours de développement, il n’y en a pas eu d’autres depuis la version de 1985.

À un moment donné, X Men le helmer Bryan Singer a été attaché à diriger Sonja rouge pour Millennium. Le projet a été abandonné à la suite d’allégations d’abus sexuels contre Singer, et Joey Soloway s’est engagé peu de temps après pour écrire, réaliser et produire le film avec une nouvelle vision créative. Tasha Huo a ensuite été amenée à gérer le scénario, bien que Jill Soloway soit restée à bord en tant que réalisatrice. Maintenant que le film a son étoile principale, nous sommes plus proches que nous ne l’avons été depuis plus de trois décennies pour obtenir un nouveau Sonja rouge film.

Une date de sortie n’a pas été officiellement fixée par Millennium pour le nouveau Sonja rouge. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Red Sonja