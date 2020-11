Hannah Ferrier est engagée alors que Bravolebs lui souhaite bonne chance

Quelques semaines après avoir donné naissance à sa fille, Hannah Ferrier de Sous le pont de la Méditerranée partagé qu’elle est maintenant fiancée.

Hannah Ferrier | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

«Et puis il y en avait trois… et une bague», a partagé Ferrier sur les réseaux sociaux avec une photo de sa bague de fiançailles. La vie de Ferrier est bouclée. Elle a souvent discuté de la perspective de la maternité lorsqu’elle était dans la série. Ferrier a annoncé qu’elle était enceinte au printemps dernier.

Elle et son fiancé Josh ont accueilli leur fille à la fin du mois d’octobre et maintenant, l’ancien chef cuisinier a bien d’autres choses à célébrer. Les amis et les fans ont rapidement répondu à son message, qui comprenait des blagues et des nervures.

Les amis et les fans lui souhaitent bonne chance

Anastasia Surmava, amie proche et partenaire commerciale, n’a pas pu résister à plaisanter avec Ferrier. “Le fait qu’il vous ait vu déchiré et couvert de vomissements et qu’il veuille toujours proposer en dit long sur votre personnalité”, a-t-elle commenté sur le post. Répliqua Ferrier. «Elle plaisante à 1000% !! J’ai beaucoup trop de photos laides d’elle – elle vit dans la peur.

Scheana Shay de Règles de Vanderpump a également envoyé ses félicitations. De plus, l’ancienne deuxième ragoût Julia d’Albert Pusey a jailli, «LOVE», a-t-elle écrit. «Je ne sais pas si je suis plus excité à ce sujet ou si la poule @nastiasurmava @aesha_jean prépare vos joyeux chiffons !!! PARTY TIME MAMMA’S SE MARIENT. “

CONNEXES: «Sous le pont Med»: Hannah Ferrier a-t-elle eu son bébé?

Aesha Scott a répondu à d ‘Albert Pusey. «Oooommmggggg que les poules font va être WIYAAAALLLDDDD», écrit-elle. «Je vais devoir commencer à me préparer maintenant hahaha.»

Jessica More a ajouté: «Enfer yaaaa mon boi josh !!! Homme intelligent enfermant ma belle maman chaude! Félicitations, je suis tellement content pour vous 3. “

Hannah Ferrier et son fiancé ont eu une romance éclair

Ferrier a raconté comment le couple s’est rencontré. «Alors entre les saisons de charte, je suis rentrée chez moi en Australie, j’ai rencontré quelqu’un», a-t-elle déclaré au Daily Dish de Bravo en juin. “Et c’est certainement la première relation que je vois réellement une certaine longévité et potentiellement se marier, faire des bébés et fonder une famille.”

Elle a ajouté plus de contexte à la façon dont le couple s’est rencontré Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. «Nous nous sommes rencontrés dans un bar de Sydney le lendemain de mon atterrissage après le tournage de la saison 4», a-t-elle partagé. «Nous avons en quelque sorte flirté les uns avec les autres, mais je lui ai fait savoir que je venais de terminer le tournage, donc j’étais à 50% de mes capacités normales. Alors je suis surpris que seul ne lui ait pas effrayé [laughs]. »

CONNEXES: «Sous le pont Med»: Comment a commencé «June, June, Hannah»?

Ferrier a déclaré que les fans ne devraient pas prévoir de suivre Josh sur les réseaux sociaux. «Il est très privé, il déteste les médias sociaux, donc, c’est définitivement quelque chose que je respecte», a-t-elle déclaré. «C’est probablement pour le mieux. Par exemple, je ne pense pas que je pourrais sortir avec quelqu’un qui était fasciné par son Instagram et qui prenait des selfies et d’autres choses. Il est juste très discret.

Le couple a discuté du mariage dans le passé, mais Ferrier se concentrait simplement sur le fait d’avoir le bébé en premier. «Pour le moment, la priorité est le bébé, et je ne suis pas extrêmement traditionnelle comme ça», a-t-elle déclaré en juin. «Beaucoup de gens sont mariés et misérables et beaucoup de gens sont en couple et non mariés et très heureux. Donc, ça ne me dérange pas vraiment quand on se marie.