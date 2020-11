Hannah Brown sort à nouveau, a-t-elle un petit ami?

Rencontre après La bachelorette est dur, surtout comme le plomb. Hannah Brown a traversé beaucoup de troubles émotionnels à la télévision. Non seulement les fans ont regardé la fin de ses fiançailles, mais elle a également participé à la saison de Peter Weber Le célibataire de professer son amour pour lui seulement pour être refusé. Maintenant, Brown est de retour dans le jeu des rencontres.

La vie amoureuse de Hannah Brown

Brown est apparu pour la première fois dans la saison de Colton Underwood Le célibataire. Après avoir été renvoyée à la maison pendant sa saison, elle est devenue la Bachelorette. À la fin de sa saison, elle a choisi Jed Wyatt, qui s’est malheureusement avéré avoir eu une petite amie tout le temps qu’il était dans l’émission.

Lors de la spéciale «After the Final Rose», elle a révélé qu’elle et Wyatt avaient rompu.

«Je ne suis plus avec Jed», dit-elle. «L’engagement est terminé, nous ne sommes pas ensemble. Ce n’est pas ce à quoi j’ai dit oui. Quand j’ai dit ces choses, les choses que je lui ai dites le jour de mes fiançailles, je pensais que c’était ma journée, et j’ai l’impression que ça m’a été enlevé et à quel point c’était spécial, et c’est vraiment difficile de graver avec ça, mais je sais que ce que j’ai obtenu n’est pas ce que j’ai toujours voulu pour un partenaire de vie et un amour qui ne repose pas sur une base de confiance et d’honnêteté. J’ai tellement grandi et je sais que je méritais plus que cela.

Elle a ensuite essayé de sortir avec son finaliste Tyler Cameron, mais il a commencé à voir le super mannequin Gigi Hadid à peu près au même moment où lui et Brown sont allés à un rendez-vous.

Quand la saison de Weber Le célibataire a commencé, Brown a participé à l’émission pour organiser une date de groupe, mais a fini par révéler qu’elle avait encore des sentiments pour lui. Malheureusement, Weber a décidé de continuer en tant que célibataire malgré ses sentiments pour elle.

Lorsque le verrouillage du coronavirus (COVID-19) est entré en vigueur, Brown s’est mis en quarantaine avec Cameron et ses amis en Floride, mais les deux ne se sont jamais officiellement remis ensemble.

Hannah Brown sort à nouveau

Après l’échec de sa chaîne d’amour, Brown sort à nouveau. Dans une nouvelle vidéo YouTube, elle a dit à ses fans qu’elle revenait dans le jeu de rencontres.

«Je n’ai pas eu de rendez-vous depuis le spectacle», dit-elle. « Donc, c’est un gros problème en ce moment. »

Avant la vidéo, Brown avait rejoint une application de rencontres et prévoyait de rencontrer des gars avec qui elle avait jumelé.

«Je me mets juste là-bas. Je me dis: «C’est le moment d’avoir du bon vieux plaisir masqué», dit-elle. «Il n’y a aucune pression pour quoi que ce soit à cause du monde dans lequel nous vivons actuellement. Je veux dire, je ne vais pas commencer à me moquer de toi. Je ne te connais pas. Donc, cela donne en quelque sorte cette bonne limite que je soutiens pleinement à cette période de ma vie.

Elle est allée à trois dates tout au long de la vidéo. En fin de compte, Brown n’a ressenti d’étincelle à aucune des dates auxquelles elle a participé et a trouvé gênant de sortir avec des gens qui potentiellement savaient déjà tout sur elle en la regardant à la télévision.