Hank Azaria s’excuse d’avoir joué à Apu dans «  The Simpsons  »

L’acteur qui a exprimé le personnage de Apu au ‘Les Simpsons’ il s’est excusé pour son interprétation du personnage de la série, en plus d’accepter l’implication de l’émission dans le «racisme structurel».

Lors d’une récente interview, Hank Azaria Il a dit qu’il aurait aimé arrêter de donner la parole à Apu bien avant, après avoir joué le personnage depuis 1990, « J’ai eu un rendez-vous avec le destin avec cette situation pendant 31 ans. »







«Une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir tous les Indiens de ce pays et m’excuser personnellement et parfois je le fais lorsque l’occasion se présente», a ajouté Azaria.

À partir de 2017, un mouvement a commencé à émerger qui a demandé à l’acteur de cesser de donner la parole à Apu, après avoir été critiqué à travers un documentaire intitulé, ‘Le problème avec Apu’ réalisé par Hari Kondabolu.

Plus tard, Azaria a demandé qu’il y ait plus de diversité raciale et ethnique dans l’industrie du divertissement, « S’il s’agit d’un Indien ou d’un Latina ou d’un personnage noir, veuillez demander à quelqu’un de cette ethnie de faire la voix du personnage. »







En janvier 2020, Azaria a confirmé qu’elle n’interpréterait plus la voix d’Apu en arguant: « Tout ce que je sais, c’est que je ne ferai plus la voix, à moins qu’il n’y ait un moyen de transition ou quelque chose comme ça. »

D’autre part, le créateur de la série, Matt Groening a déclaré qu’il ne regrettait aucune représentation ou contenu de la série acclamée «The Simpsons».