Hank Azaria ne jouera plus un personnage gay dans « Les Simpsons »

Diverses pressions médiatiques exercées l’année dernière conduiraient les producteurs de « Les Simpsons » à prendre la décision de ne plus présenter d’acteurs blancs prêtant leur voix à des personnages d’une autre ethnie. Ceci après avoir retiré Apu de la série, un personnage joué par l’acteur Hank Azaria, qui a présenté des excuses à la communauté indo-américaine pour les stéréotypes présentés.

Des changements drastiques ont été apportés aux acteurs qui jouent Carl Carlson, le docteur Hibbert, The Bumblebee Man (qui est mexicain), plaçant des acteurs de son ethnie pour les jouer. Le changement le plus récent a été effectué avec un autre personnage récurrent: Julio, le cubain gay qu’Azaria aurait auparavant présenté sa voix.

Le site d’informations LGBT Pride.com a révélé que la production avait embauché Tony Rodriguez pour reprendre le personnage, programmant ses débuts pour un épisode qui sera diffusé en mars sous le titre «Uncut Femmes». Ce n’est pas seulement conforme à la nouvelle politique d’inclusion de Fox, mais l’embauche de Rodriguez a une origine plus particulière.

Drew Mackie du podcast «The Gayest Episode Ever» a fait un supercut de deux heures qu’il a intitulé «Smithers & Beyond: Every LGBTQ Joke On The Simpsons», qui, comme vous pouvez le deviner, est une compilation de toutes les blagues de la série en référence audit groupe.

Matt Selman, producteur exécutif de la série, a noté via Twitter que le choix de Rodriguez pour le personnage est en partie basé sur cette vidéo de compilation réalisée par Mackie. Ces changements apportés à « The Simpsons » ont généré des retours extrêmement positifs, malgré le fait que la série n’ait plus les mêmes cotes d’audience que les années précédentes.

Compte tenu de ces changements, Matt Groening, créateur de la série, a souligné dans une récente interview à la BBC qu’au départ, il n’avait pas vu de problème dans la manière de travailler sur la série. Avec des acteurs talentueux exprimant des dizaines de personnages, Groening a déclaré que ce système n’avait jamais été conçu pour exclure qui que ce soit.

Fox a renouvelé « The Simpsons » pour deux saisons supplémentaires, donc d’ici 2023, ils atteindront 34 saisons à l’antenne avec un total de 757 épisodes et, jusqu’à présent, il n’est pas prévu de mettre fin à la production.