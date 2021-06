Hands On: The Great Ace Attorney Chronicles est une version victorienne d’une formule classique

Avec The Great Ace Attorney Chronicles, deux entrées de la série sont enfin amenées en Occident. Les romans visuels de la salle d’audience de Capcom sont un vrai régal avec leurs batailles juridiques mélodramatiques, leurs personnages charmants et leur écriture loufoque. Alors que les utilisateurs de PlayStation se sont familiarisés avec la franchise via la trilogie Phoenix Wright, le duo à venir vous ramène dans le temps, introduisant une toute nouvelle distribution au tournant du 20e siècle.

C’est un nouveau départ, en d’autres termes. Au cours de notre période d’accès rapide, nous avons rencontré Ryunosuke Naruhodo, protagoniste de The Great Ace Attorney Chronicles et ancêtre direct de l’avocat aux cheveux hérissés que nous connaissons et aimons tous. Situé au début des années 1900, le jeu s’ouvre avec Ryunosuke dans l’eau chaude – accusé d’avoir tué un professeur d’anglais visitant son académie juridique au Japon. Ce premier cas du jeu l’amène à se défendre alors qu’on vous montre les ficelles de la procédure judiciaire de la série. Avec le meilleur ami Kazuma Asogi offrant des conseils, vous comprendrez rapidement qu’il s’agit d’un duo de jeux très familier, bien qu’avec quelques ajouts de gameplay intéressants.

Comme les autres jeux de la série, la duologie de The Great Ace Attorney utilise une structure familière. Chaque épisode partage votre temps entre enquêter sur des scènes de crime et parler avec les personnes impliquées, et la salle d’audience, où vous défendez votre client en trouvant des incohérences dans les arguments et les témoignages avec des preuves contradictoires. Il se déroule principalement comme un roman visuel, mais il y a des moments de plus grande agence, tels que la recherche d’emplacements pour des indices ou l’examen d’objets. Même si ces jeux ne sont jamais particulièrement difficiles, le cycle reste satisfaisant et convaincant. L’écriture pleine de caractère, les mystères intrigants et les personnalités plus grandes que nature que vous rencontrez font beaucoup de travail pour vous garder accroché, et cela reste vrai ici.

Cependant, de nouvelles fonctionnalités dans les phases d’enquête et de salle d’audience de chaque épisode empêchent le jeu d’être trop similaire. Vous rencontrerez Herlock Sholmes (pas une faute de frappe), un célèbre détective qui vous aidera dans certains cas. Au cours des enquêtes, il peut mener une danse de déduction, dans laquelle il décrit ce qu’il pense s’est passé et comment. Comme vous pouvez vous y attendre, il y a des failles dans ses déclarations, et vous devez passer en revue ce qu’il a dit et rectifier toutes ses conclusions douteuses.

Dans le tribunal anglais de l’Old Bailey, vous devez non seulement affronter le procureur et ses témoins, mais aussi le jury. Six personnes impartiales écoutent toutes les plaisanteries de la salle d’audience et décident si l’accusé est coupable ou non. S’ils décident tous d’un verdict de culpabilité, vous devrez passer un examen de sommation. Dans cette séquence, vous demandez à chaque juré pourquoi il pense que votre client est coupable. Après avoir entendu leurs déclarations, vous devrez utiliser leurs mots contre eux pour trouver des failles dans leur logique. Si un juré contredit un autre, cela peut être utilisé comme une munition pour les aider à se remettre de votre côté.

Aucune de ces nouvelles fonctionnalités ne modifie de manière significative le gameplay, mais elles ajoutent quelques rides au flux et reflux habituels d’Ace Attorney. Ce qui aide mieux à vendre The Great Ace Attorney Chronicles comme quelque chose de nouveau, c’est la distribution, la période, le cadre et les différences visuelles. Adopter la formule dans le Londres victorien permet de nouveaux cas formidables, et combinés à une présentation 3D, à des personnages plus animés et à de jolies cinématiques 2D, cela ressemble beaucoup à sa propre chose. Les fans verront toutes les similitudes, bien sûr. En plus du gameplay éprouvé, la nature exagérée de la franchise est toujours là – le jury envoie des flammes dans un énorme ensemble d’échelles représentant innocent contre coupable, par exemple. Fondamentalement, il s’agit davantage du même non-sens juridique adorable, juste avec un contexte rafraîchissant (ancien?).

The Great Ace Attorney Chronicles arrive sur PlayStation 4 le 27 juillet. Vous l’attendez avec impatience ? Présentez vos preuves dans la section commentaires ci-dessous.