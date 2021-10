Hands On: Tales of Arise Sword Art Online DLC est cher mais assez cool

C’est un crossover que nous n’avions pas vu venir : Tales of Arise a récemment reçu un pack DLC premium qui vous permet de lutter contre Kirito et Asuna de Art de l’épée en ligne. Le « Pack de collaboration en ligne Sword Art » sans imagination est actuellement disponible à l’achat sur le PlayStation Store – mais vaut-il vraiment le prix plutôt élevé ? Nous sommes allés de l’avant et l’avons acheté pour le savoir.

Mais avant d’entrer dans les détails, passons en revue ce qui est inclus dans ce pack DLC.

Voici une liste pratique :

Deux combats d’arène (un bas niveau, un haut niveau) contre Kirito et Asuna

Trois tenues (une pour Alphen, Shionne et Law)

Deux armes pour Alphen (récompenses pour avoir battu le combat de haut niveau)

Un artefact qui permet à Alphen d’utiliser un nouvel art mystique (une récompense pour avoir battu le combat de bas niveau)

Et tout cela est au prix de 12,99 € / 15,99 €.

Après avoir terminé nous-mêmes les deux combats d’arène, nous pouvons affirmer sans risque qu’il s’agit bien d’un pack DLC coûteux. Étant donné que certains jeux ont sorti des extensions entières pour moins cher, il s’agit d’un DLC difficile à recommander sauf si vous vraiment aimer Tales of Arise et/ou Art de l’épée en ligne.

Pour être clair, il n’y a pas de vraie histoire aux combats. Une fois que vous avez le DLC, vous trouvez simplement Kirito et Asuna debout dans le hall de l’arène. Après une brève conversation, Alphen défie le duo dans un match d’entraînement, auquel on peut accéder, comme d’habitude, via la réceptionniste de l’arène. Aucune raison ou explication dans l’univers n’est donnée pour que Kirito et Asuna soient là pour commencer, il s’agit donc d’un croisement insouciant.

Le premier combat recommande un niveau de groupe moyen de 25. En d’autres termes, il est là pour les joueurs qui viennent peut-être d’atteindre l’arène. Une inclusion réfléchie et l’achèvement de la bataille vous rapportent un artefact qui, lorsqu’il est activé, permet à Alphen de déclencher un nouvel art mystique au combat. Dit Mystic Arte a l’air sacrément cool, et Alphen a attaqué l’ennemi aux côtés de Kirito et Asuna. Pas exactement lore friendly, mais l’animation est charmante.

Une fois que vous avez terminé le premier combat, vous débloquez un défi beaucoup plus difficile. Le deuxième et dernier duel recommande un niveau de groupe moyen de 99, vous devrez donc être dans la phase finale de Tales of Arise ou dans New Game + pour avoir une chance. Battez-le et vous recevrez deux nouvelles armes pour Alphen, basées sur les deux épées que Kirito brandit pendant le combat. Il s’avère que ces lames sont deux des plus fortes de tout le jeu. L’un possède une meilleure statistique d’attaque que la meilleure arme d’Alphen, tandis que l’autre possède une meilleure statistique d’attaque élémentaire. Ils ont l’air sympa aussi.

Mais qu’en est-il de la bataille elle-même ? Eh bien, c’est dur. Comme vous le savez peut-être déjà, les batailles d’arène sont toujours réglées sur la difficulté de combat normale ; vous ne pouvez pas simplement réduire la difficulté et vous attendre à un moment plus facile. Cela s’applique également au combat entre Kirito et Asuna, vous devrez donc faire de votre mieux pour remporter la victoire.

Tout compte fait, c’est l’une des rencontres les plus difficiles de tout le jeu. Ceux qui adorent le système de combat de Tales of Arise trouveront beaucoup à aimer dans cette bagarre chaotique, car vous serez obligé d’utiliser différentes attaques de boost afin de mettre un terme aux capacités les plus puissantes de Kirito et Asuna. Les fenêtres d’attaque sont très limité jusqu’à ce que vous soyez capable de briser l’ennemi, mais la bataille ne semble pas injuste – cela demande juste beaucoup de patience et d’habileté.

C’est un morceau amusant, mais si vous êtes un joueur expérimenté, cela ne durera qu’une dizaine de minutes. Et quand c’est fini, c’est à peu près tout pour le Art de l’épée en ligne DLC. Évidemment, vous pouvez utiliser les nouvelles épées d’Alphen et les tenues incluses dans New Game +, mais en dehors d’une autre conversation rapide avec Kirito et Asuna, c’est l’objectif principal du DLC fait et dépoussiéré.

Encore une fois, selon à quel point vous aimez Tales of Arise, ce pack peut être difficile à recommander. C’est indéniablement cher pour ce qui est inclus, et bien que les combats soient bien faits et amusants, ils se terminent assez rapidement. C’est un pack DLC de qualité, mais il a du mal à justifier le prix.

Avez-vous essayé le pack de collaboration SAO pour Tales of Arise ? Qu’est-ce que vous en faites? Jouez-vous toujours au dernier RPG de Bandai Namco ? Esquivez ces attaques dans la section commentaires ci-dessous.