Hands On: Streets of Rage 4 DLC emballe un coup de poing avec de nouveaux personnages et modes

À bien des égards, Mr. X Nightmare est le meilleur type de DLC. Streets of Rage 4 est déjà un beat-’em-up très amusant, mais ce pack complémentaire le rend encore meilleur avec ses divers ajouts à l’expérience. Si vous êtes un fan du jeu, c’est une évidence, d’autant plus que son prix est si bas. Nous avons eu un premier aperçu de ce que le DLC apporte à la table, et accompagné d’une mise à jour majeure du jeu de base, SoR4 est en meilleure forme que jamais.

Le point de départ le plus évident est peut-être le trio de nouveaux personnages jouables. Essentiellement, trois des principaux boss du jeu ont été ajoutés à la liste des combattants : Estel Aguirre, Max Thunder et Shiva. Les deux derniers sont des personnages de retour, mais Estel a été introduite dans cette entrée et est rapidement devenue une favorite des fans. Dans la pratique, elle se sent bien à jouer – son combo standard se termine par un gros coup de pied roulant qui se sent vraiment puissant. Ses spécialités offensives et défensives sont bonnes pour dégager l’espace autour de vous, et sa spéciale aérienne la voit lâcher une grenade aux pieds d’un ennemi. Dans l’ensemble, c’est un personnage soigné avec un bon potentiel de combo.

En parlant de potentiel de combo, personne n’est meilleur que cette nouvelle incarnation de Shiva. Ce personnage est le rêve d’un joueur technique, avec beaucoup d’attaques aériennes pour en profiter que les autres bagarreurs n’ont pas. Pendant ce temps, Max est lent et puissant comme on peut s’y attendre, mais nous l’avons trouvé le moins intéressant des nouveaux combattants.

Peu importe avec qui vous choisissez de jouer, le mode Entraînement entièrement repensé vous donne amplement l’occasion de vous habituer à leurs mouvements. L’entraînement gratuit est excellent – vous pouvez choisir votre situation, déposer les ennemis de votre choix, régler leur difficulté et leur santé, créer des objets et bien plus encore. C’est un moyen idéal pour explorer les subtilités de chaque personnage. Les leçons vous guident pas à pas à travers les principes fondamentaux et les techniques avancées du jeu, et vous plongent même dans les détails de chacun des combattants modernes.

Le véritable attrait de Mr. X Nightmare, en ce qui nous concerne, est le mode Survie. Cette nouvelle façon de jouer est vraiment bonne. Encadré comme une simulation, vous choisissez votre bagarreur et vous engagez dans des batailles générées aléatoirement contre des vagues d’ennemis et de boss de plus en plus coriaces jusqu’à ce que vous soyez à court de santé. Ce qui rend ce mode encore meilleur, cependant, c’est qu’un duo de bonus aléatoires apparaîtra entre les niveaux, et vous devrez en choisir un pour avancer. Cela peut être des choses comme augmenter les dégâts de base, ajouter des dégâts de poison aux lancers, annuler la nourriture mais faire en sorte que les attaques régénèrent la santé, etc. Ceux-ci peuvent devenir assez fous – les développeurs sont devenus imaginatifs avec ceux-ci, et cela rend chaque course très amusante. En plus du mode Sim aléatoire, vous disposez également d’une version hebdomadaire, vous pouvez donc rivaliser dans les classements contre tout le monde. C’est un ajout brillant.

Il y a aussi une panoplie de nouvelles armes, de nouvelles couleurs de personnages à sélectionner, plus de bonne musique à apprécier, des tonnes de rééquilibrage – c’est une excellente extension à tous les niveaux. Encore une fois, quiconque a passé beaucoup de temps avec Streets of Rage 4 devrait certainement envisager de vérifier Mr. X Nightmare.

Avez-vous apprécié ce DLC pour Streets of Rage 4 ? Quel est votre nouveau personnage préféré ? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.