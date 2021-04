Hands On: Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster est une renaissance bienvenue mais basique d’un RPG hardcore

Nous avons joué pendant les heures d’ouverture de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, et nous devons dire que c’est assez agréable d’être de retour – malgré l’histoire qui s’ouvre sur la fin du monde et tout ça. Vous incarnez un lycéen qui, bien sûr, se transforme en Demi-Fiend avide de pouvoir après l’apocalypse. Il part à la recherche de ses amis disparus et de quelques réponses indispensables.

Pour ceux qui sont complètement nouveaux dans Nocturne, il est sorti à l’origine sur PlayStation 2 en 2003. C’est un jeu de rôle plutôt hardcore où vous explorez un Tokyo post-apocalyptique, qui est maintenant infesté de démons. Et si vous avez joué à l’un des jeux Persona, ces démons vont vous sembler familiers; la plupart des dessins ont été transférés dans ce qui est maintenant la propriété la plus populaire.

Mais c’est vraiment là que les similitudes avec Persona s’arrêtent, en dehors du combat au tour par tour du titre. À la base, Nocturne est un robot d’exploration de donjon. Vous traverserez des labyrinthes longs et sinueux composés de bâtiments délabrés et d’autres structures de paysage urbain. Pendant l’ouverture du jeu, vous êtes chargé de naviguer dans un hôpital particulièrement étrange.

Impressionnant, l’atmosphère oppressante et teintée d’horreur de Nocturne tient toujours toutes ces années plus tard. C’est un jeu avec un air unique à ce sujet, mais il y a des parties de l’expérience qui n’ont pas très bien vieilli. En particulier, la conception répétitive de l’hôpital susmentionné est un précurseur de donjons encore plus fastidieux, si nous nous souvenons bien. C’est tout très PS2, et pas forcément dans le bon sens.

Le problème est aggravé par l’absence de mini-carte à l’écran. La conception de la vieille école vous oblige à ouvrir votre propre écran de carte à chaque fois que vous souhaitez vérifier votre environnement – et c’est une question presque constante lorsque l’environnement est si similaire.

Heureusement, le combat porte en grande partie l’expérience – même si vous êtes obligé de supporter des batailles aléatoires. Les combats sont similaires à ceux de Persona sur un plan fondamental, car exploiter la faiblesse d’un ennemi vous rapporte des tours supplémentaires. C’est bon, amusant, même si la présentation est assez basique par rapport aux normes d’aujourd’hui.

Mais le vrai crochet de la bataille découle de la constitution de votre propre équipe de démons, ce qui crée une dépendance prévisible. Le personnage principal est assez compétent pour parler avec ces entités monstrueuses et peut les persuader de rejoindre sa cause. C’est là que le tristement célèbre mécanisme de négociation du jeu entre en jeu. En disant la bonne chose ou en offrant les bons articles, vous pouvez amener un démon à votre service. Cependant, il n’y a aucun moyen de dire ce que les démons pourraient vouloir, à part de vagues traits de personnalité et des indices de dialogue.

Recruter des démons devient moins un problème plus tard, mais c’est toujours un système assez opaque si vous êtes nouveau sur Shin Megami Tensei. Et pour l’essentiel, c’est notre grand avantage du temps que nous avons passé avec le remaster jusqu’à présent: il s’agit très certainement d’un jeu vidéo de 2003 – et il a à peine été mis à jour. Bonne nouvelle si vous êtes un grand fan de l’original et qu’il ne fait aucun doute qu’il offre une expérience plus « hardcore », mais ne vous attendez pas à une amélioration de la qualité de vie (à part le nouveau paramètre de difficulté « Miséricordieux »).

Dans l’ensemble, nous avons apprécié de jouer à nouveau à Nocturne – la nostalgie est toujours agréable. Mais à part les visuels mis à jour, il s’agit d’un remasterisation barebones, et nous pensons que son plus gros problème va être de justifier le fait qu’il s’agit d’une version à prix plein.