Hands On: Persona 5 Strikers est une suite simplifiée qui a brisé nos attentes

Nous l’avons déjà dit, mais Persona 5 Strikers n’est pas le jeu que beaucoup de gens pensent qu’il est. Oui, il est co-développé par Omega Force – le studio Koei Tecmo responsable de la série Dynasty Warriors et de ses très nombreuses adaptations – mais ce n’est pas seulement une retombée hack and slash. Nous avons passé environ dix heures à jouer au premier chapitre de Persona 5 Strikers, et même si nous hésiterions à l’appeler une suite à part entière de Persona 5, cela s’annonce toujours comme une autre sortie fantastique pour The Phantom Thieves.

Strikers prend place après les événements de Persona 5, l’été qui suit le RPG exceptionnel d’Atlus. Les voleurs fantômes – chaque membre maintenant occupé avec sa propre vie – se réunissent de nouveau pour planifier les vacances de groupe parfaites. Inutile de dire que vous allez avoir du mal si vous n’avez pas joué à Persona 5. Strikers n’est pas impénétrable, mais comme vous vous en doutez, tout a beaucoup plus de sens si vous connaissez déjà Joker et le gang.

Au-delà de son prologue bourré d’action, Strikers commence immédiatement à se sentir comme Persona 5. La présentation ultra lisse, les longues scènes de dialogue, les portraits de personnages nets – tout est comme vous vous en souvenez. Au niveau de la surface, c’est juste plus de Persona 5, et ce n’est certainement pas une mauvaise chose si vous êtes un passionné de Phantom Thieves. Ce que nous essayons de dire, c’est que les Strikers ne lésinent pas sur l’histoire ou les personnages. C’est autant un RPG qu’un jeu d’action, et bien qu’il n’ait pas tout à fait la même profondeur que son prédécesseur, il est toujours beaucoup plus complexe que vous ne le pensez.

«Simplifié» est le mot que nous utiliserions, et non avec une connotation négative. La plus grande différence structurelle entre Strikers et Persona 5 est qu’il n’y a pas de «temps libre». Au lieu de décider de la façon de vivre la vie quotidienne de Joker, vous êtes simplement canalisé d’un scénario principal de l’intrigue à l’autre. En ce sens, Strikers est une expérience plus linéaire, mais le rythme plus rapide convient à l’action souvent frénétique qui attend dans les nouveaux donjons importants du jeu.

Oui, les voleurs fantômes recommencent à sauver la réalité en conquérant le Metaverse – un paysage de rêve tordu qui reflète les ambitions des individus les plus déformés de la société. Les donjons des grévistes sont vastes et raisonnablement variés, combinant exploration, résolution d’énigmes et quelques plates-formes légères. Bien sûr, c’est aussi là que vous irez aux pieds avec des ombres de toutes formes et tailles, et c’est là que Strikers s’écarte encore une fois du plan de Persona 5.

Il échange des batailles au tour par tour contre des combats d’action, avec des mouvements libres, des combos et des attaques spéciales folles. Mais regardez au-delà des bases de la purée de boutons et vous constaterez bientôt que les Strikers tentent de, euh, la grève un bel équilibre entre le chaos total et une stratégie significative. Tout comme dans Persona 5, exploiter la faiblesse élémentaire d’un ennemi est la clé de la victoire – le simple fait de frapper le bouton d’attaque ne vous mènera que si loin, surtout lorsque des ennemis plus coriaces entrent dans le combat.

Vous êtes également libre de basculer entre les personnages – à la fois au combat et hors du combat – et chaque membre de The Phantom Thieves est livré avec son propre ensemble d’attaques et de combos uniques. Il y a pas mal de nuances à découvrir et vous débloquez régulièrement des techniques supplémentaires en accumulant des victoires avec chaque héros. Strikers est plus le remake de Final Fantasy VII que Dynasty Warriors. Il s’agit de passer au bon voleur au bon moment, de gérer vos ressources et de vous assurer que vous n’êtes pas submergé. Le jeu s’arrête même lorsque vous sélectionnez les capacités de votre personnage, vous donnant le temps d’examiner votre environnement et de prendre des décisions tactiques à la volée.

Nous aimons beaucoup la façon dont le combat se déroule, mais nous dirons que l’action à l’écran est parfois un peu aussi chaotique. Choisir des ennemis individuels dans une foule peut être difficile lorsqu’il y a environ un million d’effets visuels différents lancés sur vos globes oculaires, et que vos compagnons contrôlés par l’IA exécutent toujours des mouvements flashy qui recouvrent l’écran de couleur. Vous finissez par vous habituer à la folie, mais les premières heures peuvent être frustrantes et fiévreuses.

Mis à part les plaintes mineures, nous adorons Persona 5 Strikers. Ce n’est pas tout à fait un suite suite et ce n’est pas tout à fait un spin-off, mais c’est vraiment amusant. Les voleurs fantômes semblent être de retour avec un bang.

Oh, et ce remix rock de «Last Surprise»? Incroyablement bon.