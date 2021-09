Hands On: Ne dormez pas sur Voice of Cards – Cela pourrait être un RPG spécial

Le titre maladroit Voice of Cards: The Isle Dragon Roars a été révélé lors du dernier Nintendo Direct, et si vous êtes comme nous, vous vous êtes vite rendu compte qu’il s’agissait d’une sorte de jeu de cartes (c’est dans le nom!) attention. Écoutez, nous voulons que nos jeux de rôle nous emmènent dans de magnifiques royaumes fantastiques où nous pouvons profiter d’un sens tangible du temps et du lieu. Vous ne pouvez pas obtenir la même expérience à partir d’un jeu entièrement fait de cartes virtuelles… N’est-ce pas ?

Voice of Cards est une vente incroyablement difficile. Comment faire un jeu comme celui-ci voir attrayant et excitant dans une bande-annonce de deux minutes ? Bien sûr, l’œuvre d’art est exquise et la musique donne un air d’intrigue, mais c’est juste des cartes, innit. Eh bien, il s’avère que là est un moyen de vendre cette chose – et c’est avec une démo jouable.

Par pure curiosité (et après que la bande-annonce ait laissé tomber le nom de Yoko Taro), nous nous sommes dirigés vers le PlayStation Store et avons saisi la démo Voice of Cards – et nous sommes heureux de l’avoir fait. Pour être clair, cette démo ne vous épatera probablement pas, mais elle brosse un tableau d’un immense potentiel. Voice of Cards pourrait finir par être un RPG craquant.

Oui, toute l’aventure se déroule sur une table virtuelle. Un monde fantastique est dépeint à travers des cartes qui se retournent et se révèlent au fur et à mesure que vous déplacez votre groupe – représenté par une petite pièce de jeu de société. La plupart des cartes sont environnementales, mais dans les villes, vous trouverez des citoyens bavards et des magasins où vous pourrez faire le plein d’équipement et d’objets de guérison.

Voice of Cards est essentiellement un RPG japonais à l’ancienne – c’est ne pas un jeu où vous collectionnez des cartes et construisez un deck ou quelque chose comme ça – mais il a aussi la vivacité d’un jeu de table classique. Des événements aléatoires (à côté des batailles aléatoires) apparaissent au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers les cartes. Il y a des moments où vous devrez lancer un dé pour déterminer l’issue d’une rencontre, et ces bizarreries ajoutent du piquant à l’expérience, même sous sa forme de démonstration.

Pendant ce temps, le combat au tour par tour est vif et engageant. Bien que les monstres que vous combattez dans la démo ne présentent pas beaucoup de défi, il y a clairement place pour des batailles intensément stratégiques. Les membres de votre propre groupe apprennent de nouvelles capacités au fur et à mesure qu’ils montent en niveau, mais certaines attaques et sorts magiques nécessitent l’utilisation de gemmes – les gemmes étant une ressource qui se reconstitue à chaque tour, il sera donc important de gérer correctement votre stock.

Les ennemis ont aussi des faiblesses élémentaires, il faut donc un peu d’expérimentation si vous voulez maximiser votre sortie offensive. Il y a déjà beaucoup à aimer dans le système – y compris les jets de dés qui dictent des dégâts supplémentaires – et si le jeu complet s’appuie correctement sur ce qui est ici, alors les fans de combat traditionnel au tour par tour seront ravis.

Nous ne sommes pas encore tout à fait convaincus par l’histoire, mais c’est en grande partie parce que nous n’en savons pas vraiment grand-chose. La démo propose une quête dans laquelle votre groupe traque un trésor royal pour la reine, volé par un monstre. Ce n’est pas la prémisse la plus intéressante ou la plus originale, mais il y a des signes d’interactions divertissantes entre les membres du groupe, et comme mentionné, le gameplay lui-même était plus que suffisant pour nous enchaîner. Oh, et le tout est raconté par un seul homme, ce qui donne certainement à la narration un avantage unique.

La démo de Voice of Cards nous a ouvert les yeux sur ce qui pourrait être un RPG spécial – en supposant que le jeu complet remplisse le potentiel qui est ici. Si vous êtes un fan de RPG traditionnels, de RPG de table ou des deux, nous vous recommandons vivement de télécharger la démo (elle ne fait que 700 Mo !) et de tenter le coup. J’espère que, comme nous, vous êtes très agréablement surpris.

Avez-vous essayé la démo Voice of Cards ? Sortez votre deck dans la section commentaires ci-dessous.