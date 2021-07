Hands On: Media Molecule fléchit avec les niveaux d’ouverture de Megapenguin Rehatched dans Dreams

Nous admettrons ouvertement être un peu en retard à la fête à ce sujet, mais nous venons de jouer à Megapenguin Rehatched in Dreams et nous devons vous en parler.

Comme nous l’avons signalé il y a quelques semaines, Megapenuin Rehatched est un projet collaboratif au sein du jeu de création de Media Molecule. L’idée est géniale : le studio a conçu les premières étapes du voyage de Megapenuin à travers le Dreamverse afin d’inspirer la communauté à créer de tout nouveaux niveaux mettant en vedette l’oiseau costaud. Les meilleurs d’entre eux seront ajoutés à l’aventure officielle. Le résultat final sera un jeu improvisé conçu principalement par les joueurs de Dreams. C’est un concept génial, et exactement le genre de choses dans lesquelles Dreams est doué.

Que vous souhaitiez créer quelque chose vous-même ou non, nous vous invitons à consulter les niveaux d’ouverture de Media Molecule pour Megapenguin. Comme nous l’avons mentionné, nous avons maintenant joué l’introduction, et c’est tout simplement merveilleux.

Le pingouin musclé vole à travers le cosmos avec sa flotte, quand le désastre frappe et il s’écrase sur un monde inconnu. La cinématique d’ouverture est pleine du charme idiot que nous attendons du développeur, et elle continue pendant que vous commencez à jouer à ce jeu de plateforme d’action 3D. Megapenguin a quatre émoticônes délicieuses, peut faire des bruits de pingouin sur commande et il est rapidement établi qu’il aime les cailloux brillants. Il est difficile de ne pas tomber amoureux de lui immédiatement.

Au fur et à mesure que vous commencerez à explorer, vous collecterez ces cailloux (ce qui est très satisfaisant, soit dit en passant) et commencerez à déverrouiller certaines capacités, comme un scanner pour en savoir plus sur les environs, une clé qui agit comme une attaque de mêlée, et la meilleure glisse que nous ayons vue depuis longtemps. Ces premiers niveaux sont assez simples, mais ils sont savamment conçus et une vraie joie à parcourir. Vous explorerez des chemins cachés, trouverez des lectures de scanner amusantes et effectuerez une plate-forme simple. Nous avions un grand sourire stupide sur notre visage tout le temps. Tout se termine dans une jolie zone centrale où le jeu se divise en trois voies. C’est au sein de ces différentes sections que Media Molecule insérera éventuellement des scènes créées par la communauté.

Cette introduction à Megapenguin et à l’ensemble du projet est excellente, et nous donne même envie de mettre quelque chose ensemble. Après avoir vu tout ce qu’il y a à voir dans l’opener, nous avons été ravis de découvrir comment l’aventure évoluera avec la contribution de la communauté. Avec un si bon exemple, nous nous attendons à ce que les joueurs sortent et fassent de bonnes choses. Si vous avez des rêves, consultez Megapenuin Rehatched.

Avez-vous déjà joué le début de ce projet craquant dans Dreams ? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.