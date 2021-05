Hands On: Mass Effect Legendary Edition est une mise à niveau massive qui joue mieux que jamais

Nous avons attendu toute une génération de consoles pour que BioWare remasterise enfin la trilogie Mass Effect, mais il semble que notre patience ait été récompensée par une collection qui va au-delà. Idéalement, nous vous apporterions un examen complet de Mass Effect Legendary Edition en ce moment, mais nous ne l’avons tout simplement pas assez longtemps pour jouer plus qu’une partie du premier jeu. En tant que tel, nous ne pouvons pas dire avec certitude si Mass Effect 2 et Mass Effect 3 sont à la hauteur de ce que nous avons vu de Mass Effect 1 – mais sachez simplement que nos attentes ont été dépassées jusqu’à présent.

Toutes les captures d’écran utilisées dans cet article ont été prises directement à partir de notre PS5. Certaines ont été prises en utilisant le nouveau mode photo de Legendary Edition, mais nous n’avons utilisé aucun de ses outils d’édition.

La version de Mass Effect de Legendary Edition ressemble à un jeu différent – et nous l’entendons de la meilleure façon possible. BioWare est vraiment allé en ville sur le RPG 2007, remaniant ses visuels à tous les niveaux. Les personnages et les actifs environnementaux ont été remplacés par des modèles de bien meilleure qualité. Les textures ont été considérablement améliorées. L’éclairage a été refait. Toute la galaxie a été remplie de couleurs. Mais tous ces changements ne privent pas Mass Effect de son charme. Bien sûr, cela ne ressemble plus à l’écran recouvert de boue, mais l’utilisation caractéristique de la série de la lumière parasite reste, et c’est essentiellement exactement le même jeu en termes de design. En un coup d’œil, il pourrait passer pour une version PS4 récente, et ce n’est pas une mince affaire.

Asseyez-vous pour regarder un peu de gameplay, cependant, et vous verrez que tout peut être fait pour moderniser un titre qui était déjà janky lors de sa sortie il y a 14 ans. Les animations sont comiquement rigides, et chaque être humain qui n’est pas membre du groupe ressemble toujours à une œuvre de cire jugée trop effrayante pour être exposée.

Heureusement, qu’est-ce que de loin Le plus gros problème de Mass Effect 1 a été résolu – du moins à un certain niveau. Il est juste de dire que l’aventure originale était, au pire, une corvée absolue à jouer, mais BioWare a peaufiné les commandes et l’équilibre du gameplay à un degré très notable. Le mouvement est beaucoup plus réactif, les armes à feu ont du punch et vous n’avez plus à prier les dieux RNG pour que vos balles trouvent leur marque. Mass Effect joue désormais comme un jeu de tir à la troisième personne. Une solution incroyablement basique, selon les normes d’aujourd’hui, mais c’est néanmoins une amélioration gigantesque.

Même le maudit Mako a été amélioré. Le char spatial à six roues joue un rôle assez important dans le premier jeu, car le commandant Shepard et ses alliés l’utilisent pour traverser la surface de planètes désolées. En 2007, c’était un cauchemar à conduire; il avait toujours l’impression de déraper sur la glace et il rebondissait sur un terrain cahoteux comme s’il était fait de caoutchouc. Encore une fois, ce sont des commandes plus réactives et plus strictes qui gagnent la journée. Nous ne sommes toujours pas de grands fans des sections Mako puisque le combat véhiculaire est tellement ennuyeux, mais nous ne redoutons plus de devoir piloter la chose.

En termes de performances, Legendary Edition joue comme un rêve sur PS5. Le mode qualité du jeu offre une prise en charge 4K à 60 images par seconde sur la console de génération actuelle de Sony exclusivement, et c’est une belle chose. Ceux sur PS4 Pro et PS4 peuvent également opter pour un 60fps «ciblé» via le mode performance, mais cela se fait au prix d’être plafonné à 1440p sur Pro et 1080p sur PS4.

Oh, et ces maudits manèges d’ascenseur? Fini en un éclair. Vous pouvez toujours attendre la fin pour entendre des plaisanteries uniques entre vos coéquipiers, mais vous êtes autrement libre de sauter après quelques secondes. De même, un voyage rapide est, eh bien, rapide. La téléportation entre les zones de la Citadelle est presque instantanée sur PS5, ce qui est un énorme avantage compte tenu de la quantité de travail nécessaire pour plusieurs quêtes secondaires.

Donc, Mass Effect Legendary Edition a fière allure et il joue infiniment mieux que jamais – mais les graphismes et le gameplay instantané n’étaient pas les points forts de l’original. En effet, c’est la capacité de Mass Effect 1 à construire un univers de science-fiction complet qui le rend si spécial. Le premier jeu se délecte d’une exposition de petite taille, les premières heures présentant toutes sortes de faits intrigants sur son cadre futuriste. Tout cela est tout aussi cohérent et fascinant aujourd’hui qu’il y a 14 ans – et la meilleure partie est qu’il prépare le terrain pour ses suites tout aussi engageantes.

À ce stade, cela vaut peut-être la peine d’expliquer la configuration de Legendary Edition. Fondamentalement, la trilogie a été compilée dans un seul lanceur. Lorsque vous démarrez Legendary Edition, vous êtes accueilli avec un logo BioWare particulièrement élégant, puis vous êtes déposé sur un écran de menu qui présente les trois jeux. Vous cliquez sur celui auquel vous voulez jouer et vous passez à l’écran de titre remasterisé de ce jeu.

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez ignorer Mass Effect 1 et passer directement à Mass Effect 2, vous avez la possibilité de jouer à la bande dessinée interactive du deuxième jeu, qui vous permet d’établir les actions passées de votre Shepard. Sauter directement dans Mass Effect 3 est la même chose, mais avec une bande dessinée différente.

Si vous êtes nouveau dans Mass Effect, mais que vous avez toujours été intéressé, nous vous recommandons vivement de consulter Legendary Edition en fonction de ce que nous avons joué jusqu’à présent. Pour le premier jeu en particulier, cela ressemble et se sent comme le moyen définitif de découvrir un RPG bien-aimé.