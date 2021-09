Hands On: Marvel’s Guardians of the Galaxy est un effet de masse dans les vêtements de bande dessinée

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ne portent pas seulement leurs influences Mass Effect sur leur manche : ils les caracolent comme Chris Pratt dans les échanges d’ouverture du premier film de la franchise. Les similitudes avec le feuilleton spatial de BioWare sont si nombreuses qu’elles sont presque impossibles à ignorer, mais après le succès de l’édition légendaire de Mass Effect, l’éditeur Square Enix devrait lui graisser les mains.

Avec la sortie – initialement annoncée à l’E3 2021 – dans moins d’un mois, nous avons été invités à jouer plus d’une heure du titre, reprenant l’histoire au début du chapitre cinq. Notre démo commence à Milan, où les Gardiens éponymes tentent de contacter Ko-Rel dans un avant-poste du Nova Corps nommé The Rock. Il s’avère que le quintette intergalactique a une dette à régler et des opinions divergentes sur ce qu’il faut faire à ce sujet.

Avant d’embarquer pour votre destination, vous êtes libre d’explorer le Milano et d’interagir avec toutes sortes de surnoms différents situés autour du navire, dont beaucoup suscitent des conversations qui approfondissent la relation entre vos camarades. Il existe des décisions de dialogue parmi lesquelles vous pouvez choisir afin de faire avancer la discussion de la manière que vous souhaitez, mais nous n’avons pas eu l’impression que nous façonnions le scénario pendant ces moments.

À tout moment, vous pouvez interagir avec le cockpit du navire pour partir, là où commence la mission principale. À l’arrivée, il s’avère que l’avant-poste du Nova Corps a été abandonné, forçant les Gardiens à entrer par effraction à la recherche de Ko-Rel. Cela introduit certains des éléments du gameplay d’exploration, car le protagoniste Peter Quill est capable d’utiliser une alternative à la vision de détective afin de rediriger un système d’alimentation, permettant à l’équipage d’infiltrer la base.

Les Gardiens se chamailleront et se sniperont pendant que vous fouillez, mais le dialogue n’est jamais aussi net ou intéressant que dans les films. En fait, être à la hauteur des superproductions exceptionnelles peut être le plus gros problème auquel ce titre est confronté: sans les bagages de deux des plus grands films de MCU, nous pensons que les fans peuvent être plus indulgents pour la livraison parfois plate et le dialogue guindé ici, mais ça dépasse parfois comme un pouce endolori.

Ce n’est pas vraiment une comparaison juste, bien sûr, car nous pensons que cette campagne prendra au moins 20 heures à battre, où le réalisateur James Gunn tire le meilleur parti de chaque seconde des deux heures avec lesquelles il doit travailler – mais ce sont les inconvénients de propriétés sous licence, nous avons peur.

Heureusement, le combat est fantastique et attire à nouveau des parallèles avec Mass Effect. Vous contrôlez Quill du point de vue de la troisième personne, armé d’un blaster à photons et de la possibilité de glisser sur les genoux. Cependant, d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez commander à vos coéquipiers, qu’il s’agisse de demander à Drax d’effectuer un mouvement de lutte ou à Groot d’envelopper ses adversaires dans des vrilles en forme d’arbre. En infligeant des dégâts ou en épuisant les défenses de votre adversaire, chaque membre de l’équipe apporte quelque chose d’un peu différent à votre arsenal.

Vous êtes également encouragé à utiliser vos alliés, car cela améliorera votre score global. De même, l’arme de Starlord ne sera efficace que dans des situations rapprochées, vous obligeant à fermer l’espace et à jouer imprudemment. Tout est réuni pour créer un système de combat frénétique, et l’excitation est renforcée par l’ajout de portraits et de mots impétueux qui apparaissent à l’écran pendant que vous exécutez. Vous pourrez même déclencher un mouvement spécial qui supprime les temps de recharge de vos commandes, tandis que des chansons d’artistes comme Pan et blonde jouer en arrière-plan.

Les ennemis semblent un peu spongieux à notre goût, mais nous supposons que ce n’est qu’un autre exemple du jeu vous obligeant à utiliser toutes les capacités dont vous disposez. Dans notre démo, par exemple, Quill est armé d’un tir secondaire qui lui permet effectivement de geler les ennemis, ce qui, lorsqu’il est exécuté correctement, vous permet de doubler vos dégâts ordinaires. Il convient également de noter que, en parcourant les menus, nous avons remarqué que la difficulté est entièrement personnalisable, vous permettant soit de choisir parmi les préréglages, soit de basculer les attributs qui vous intéressent pour adapter l’expérience à vos goûts personnels.

Mais évidemment, nous n’avons pu qu’effleurer la surface du jeu pendant nos mains. Il y a un nombre ridicule de costumes à débloquer disponibles pour tous les Gardiens, avec les fils de film de Gamora l’un des produits cosmétiques débloqués dans notre démo. Il semble également qu’il y ait un arbre de compétences assez important à explorer, avec différentes commandes pour tous les personnages et divers avantages pouvant être fabriqués à partir de ferraille que vous trouverez dans le monde entier.

Cela semble bien, alors – prometteur, même. Mais la force des films peut encore venir le mordre dans les fesses. Il n’y a rien de mal en soi avec les conceptions de personnages par défaut ou même les extraits de script que nous avons pu échantillonner – mais cela ne semble pas tout à fait à la hauteur des films jusqu’à présent. Bien sûr, le MCU a mis la barre extrêmement haute pour qu’Eidos Montréal franchisse, et s’il peut garder le combat aussi divertissant que notre démo tout au long de sa campagne, alors nous sommes convaincus qu’il sera à la hauteur du spectacle de ses homologues d’écran d’argent – même si ses gags ne frapperont probablement pas aussi fort.

Attendez-vous avec impatience les Gardiens de la Galaxie de Marvel ou attendez-vous des critiques? Allez-vous choisir ce spin-off de super-héros au lancement ou attendre plus tard dans l’année ? Je suis Groot dans la section commentaires ci-dessous.