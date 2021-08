Hands On: Lock-On Magazine est une lettre d’amour au monde de PlayStation

La presse écrite est morte. C’est un fait qui est clair depuis un certain temps, du moins dans le domaine des jeux vidéo. Internet a rendu la majorité des magazines hors de propos, car l’imprimé ne peut jamais espérer suivre le rythme rapide de l’industrie des jeux, ni s’attendre à défier un média capable de proposer des vidéos. et audio au mixage. Cependant, alors que les magazines grand public tombent à l’eau, nous assistons à l’émergence de plus d’exemples de niche, dont Lock-On est le dernier.

Publié par Lost in Cult et mettant en vedette les talents de nombreux écrivains notables – dont Ryan Brown, Matt Paprocki, Lewis Parker, John Linneman de Digital Foundry et Alex Aneil – Lock-On est un magazine somptueusement produit qui vise à célébrer le passé et le présent de PlayStation. Au sein de ses pages (qui sentent bon, il faut le dire), vous trouverez de l’ancien et du nouveau qui se côtoient avec bonheur.

Propriétés classiques de Sony comme PaRappa the Rapper, Cocon de Jade, Vib Ribbon et Castlevania: SotN côtoient des titres plus récents comme Returnal, Hades, Death Stranding et le remaster PS5 de Demon’s Souls. Il y a même un examen approfondi de la genèse de la PlayStation, y compris une diffusion qui examine les différents logos avec lesquels Sony a joué avant de sélectionner celui que nous connaissons et aimons tous aujourd’hui.

Alors que des entreprises comme Nintendo et SEGA peuvent faire appel à plusieurs décennies de culture et d’histoire, Sony – qui a rejoint le parti relativement tard au milieu des années 90 – commence seulement maintenant à se retrouver dans la même position, et Lock-On est très une indication solide de ce fait. En plus des articles sur les jeux et le matériel, le magazine se penche sur des sujets tels que la campagne télévisée révolutionnaire « Double Life » qui s’est déroulée au Royaume-Uni et le processus de « sauver » Scott Pilgrim contre le monde du purgatoire numérique. Il y a même un article sur les récentes manigances boursières impliquant le détaillant nord-américain GameStop.

Au cas où vous ne le sauriez pas maintenant, nous vraiment creuser Lock-On. C’est juste dommage qu’il soit maintenant totalement épuisé suite à une campagne de financement participatif réussie et à un tirage limité. Le volume 2 est déjà en développement, donc si vous aimez le son, vous pouvez promettre votre soutien dès maintenant et garder cette incroyable lettre d’amour à tout ce qui concerne PlayStation dans un avenir prévisible.