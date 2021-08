Hands On: Life Finds a Way in Jurassic World Evolution 2 sur PS5, PS4

Si vous êtes un fan de PlayStation à l’ancienne, alors Jurassic Park : Opération Genesis occupe probablement une place spéciale dans votre cœur. Le constructeur de parc a été lancé en 2003 et a été un énorme succès sur PS2, offrant une expérience de simulation dans l’univers de la légendaire franchise de films de Steven Spielberg. Il a fallu près de 15 ans pour qu’un successeur spirituel sorte, mais Jurassic World Evolution valait la peine d’attendre : Frontier a tiré parti des plans de sa série Planet Coaster pour proposer un jeu de gestion accessible qui se sentait comme chez lui sur PS4.

Avance rapide de quelques années et le studio britannique est de retour avec Jurassic World Evolution 2, une suite étendue qui est très construite en utilisant le même ADN que son prédécesseur mais affine naturellement l’action. Plus tôt ce mois-ci, nous avons pu utiliser la simulation de gestion pendant quelques heures, en testant à la fois sa campagne solo et son mode défi sandbox. Bien que nous ayons pu commencer un nouveau jeu, nous avons été déposés avec très peu d’instructions ou de conseils, il nous a donc fallu quelques instants pour nous familiariser avec les systèmes – mais à la fin de la démo, nous avions déjà un parc naissant.

L’une des grandes modifications apportées à cet épisode est qu’il n’est plus limité aux îles Muertas, ce qui donne un nouveau sens au mot «monde» dans le titre. Cela signifie qu’il existe de nouveaux environnements, tels que les déserts, qui modifieront naturellement le type de défis que vous rencontrerez. Pendant notre pratique, nous avons joué dans un environnement plus familier : un environnement de jungle luxuriante de style sud-américain, avec le risque de conditions météorologiques défavorables persistant en arrière-plan.

La courte partie de la campagne que nous avons eu l’occasion de vivre nous a vus contactés par Claire Dearing – exprimée par Bryce Dallas Howard – sur notre interphone, exprimant notre inquiétude quant à la manière dont un groupe d’animaux avait été confiné. Bien que nous ayons passé un peu trop de temps ici à nous heurter aux instructions – nous n’avons vraiment pas reçu beaucoup de conseils du tout – l’intrigue se déroule après les événements du film de 2018 Royaume déchu de Jurassic World, et vous voit manipuler en toute sécurité des dinosaures maintenant dans la nature.

Nous soupçonnons que cette mission en particulier avait été conçue pour enseigner aux joueurs le bien-être des dinosaures, ce à quoi vous devrez faire très attention lorsque vous commencerez à construire vos propres parcs. De toute évidence, des dinosaures heureux et en bonne santé amélioreront la note globale de vos attractions, car personne ne veut voir des tricératops grincheux se promener. Il y a aussi une obligation morale de traiter ces créatures autrefois éteintes avec respect, nous supposons.

Ce n’est que lorsque nous sommes passés au mode Défi que nous avons mieux compris la boucle de jeu globale. Ici, nous avons été chargés de construire un parc à partir de zéro, et nous avons donc commencé avec le mélange habituel de générateurs, d’installations de recherche et d’unités d’intervention des rangers. Les systèmes fonctionnent en grande partie de la même manière que dans le jeu précédent : les centrales électriques ont un rayon, et vous devrez construire dans cette zone afin de vous assurer que vos bâtiments ont de l’électricité. Ceci, sans surprise, nécessite une réflexion prospective et une planification.

Vous disposez d’un pool de scientifiques et pouvez en recruter davantage. Chaque boffin a un domaine d’expertise, qu’il s’agisse de rechercher de nouveaux bâtiments et attractions ou de découvrir de nouveaux types de dinosaures. Cela ajoute une couche de stratégie, car vous devez réfléchir à l’endroit où vous allez affecter vos ressources et à quel moment. En réponse aux retours sur le jeu original, de nouvelles espèces volantes et marines ont été ajoutées au titre, et bien que nous n’ayons pas été en mesure d’en élever une nous-mêmes, eh bien, c’est excitant, n’est-ce pas ?

Nous avons gardé les choses relativement simples pour commencer, en concevant quelques herbivores et en les relâchant dans un grand confinement rempli de plantes fibreuses pour qu’ils se régalent. Une chose que nous avons aimée dans le jeu original, c’est qu’il a réussi à mélanger la gestion des frais généraux avec l’exploration au niveau du sol, et nous avons vraiment apprécié de «s’asseoir» virtuellement dans notre amphithéâtre comme un client payant et d’observer nos animaux de loin.

Vous pouvez également monter avec des rangers dans des jeeps et des hélicoptères. Malheureusement, nos dinosaures ont contracté une maladie, nous avons donc dû rechercher un remède, puis l’administrer par voie aérienne à partir d’un hélicoptère. C’est en fait très amusant de vivre ces moments personnels, car cela donne l’impression que votre parc est un lieu légitime, par opposition à une grille avec des objets occupant des emplacements dessus. Une chose intéressante à propos de la série est que, bien que les dinosaures soient l’attraction principale, vous pouvez toujours construire des restaurants et des hôtels autour d’eux.

Bien sûr, vous devez également prendre en considération la sécurité de vos clients. Un nouvel ajout – que nous n’avons pas pu tester lors de notre démo – est le mode Chaos Theory, qui vous permettra de revivre des moments clés des films et de vivre des scénarios « et si », où lesdites scènes se déroulent de manière inattendue. Cela devrait s’avérer un ajout passionnant pour les fans, car il prend des rythmes d’intrigue reconnaissables dans des directions tout à fait uniques.

Après avoir mis la tête dans les systèmes, nous nous sommes retrouvés sérieusement absorbés dans les premières étapes de notre construction – en fait, nous étions un peu contrariés quand nous avons été informés que nous devions arrêter de jouer. Nos impressions jusqu’à présent sont les suivantes : Jurassic World Evolution 2 est en grande partie le même, mais Frontier fait évoluer l’expérience en fonction des commentaires des fans. Cela s’annonce comme un constructeur de parc plus grand et plus varié que son prédécesseur – et ces nouveaux types de dinosaures semblent vraiment très amusants.

Quel type de dinosaures allez-vous déployer dans votre propre Jurassic Park lors du lancement de Jurassic World Evolution 2 le 9 novembre ? Bricoler avec de l’ADN, puis faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.