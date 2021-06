Hands On: Les contes JRPG dynamiques de Arise semblent ravir les nouveaux arrivants et les fans de franchise

Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu de jeu principal Tales. Après Tales of Berseria en 2017, nous trouvons maintenant Tales of Arise lancé le 10 septembre 2021, commémorant le 35e anniversaire de la série JRPG. Alors que Tales of Arise a reçu un long retard l’année dernière, il est presque terminé et en préparation, Bandai Namco nous a regardé de plus près. Parallèlement à une bande-annonce récente et aux détails de la PlayStation 5, nous avons mis la main sur une version préliminaire. Et bien que ce fût malheureusement bref, nous avons apprécié ce qui a été montré.

Tales of Arise raconte l’histoire de deux nations. Au cours des 300 dernières années, la technologie de pointe et la magie de Rena ont été utilisées pour subjuguer Dahna, privant la liberté de ses citoyens tout en prenant leurs ressources naturelles. À juste titre, notre histoire tourne autour d’Alphen et de Shionne, respectivement résidents de Dahna et Rena. Nous n’avons pas vu grand-chose de cette histoire intrigante se dérouler, bien que Bandai Namco ait confirmé que ce segment de prévisualisation se déroule « environ 10 à 20 heures », une fois que vous avez réuni les six membres du groupe.

Nous emmenant dans la région d’Elde Menancia, cet aperçu consistait principalement à éliminer des monstres connus sous le nom de Zeugles. À son arrivée à Viscint, la capitale de Dahna, un verrouillage est en vigueur après qu’un Zeugle particulièrement redoutable a été repéré à proximité, alors Alphen se porte volontaire pour l’éliminer. Peu importe qui est choisi comme chef de groupe, la plupart des cinématiques ont eu lieu avec Alphen et Shionne, et bien que le jeu utilise une approche linéaire, nous avons une certaine liberté d’exploration. Maintenant, ce monde n’est pas exactement rempli de secrets, mais l’exploration est payante car vous trouvez des cristaux exploitables, utilisés pour renforcer les armes et les accessoires.

Les ingrédients sont également courants et Tales of Arise utilise un système de cuisson, disponible lorsque vous vous reposez autour d’un feu de camp. Les repas offrent des améliorations de statistiques comme une force accrue, bien que les effets varient en fonction de la personne qui les a cuisinés. Si vous manquez d’ingrédients, des commerçants itinérants sont également à proximité, qui fournissent également des objets de guérison, des armures, des armes et plus encore. Mieux encore, ils fabriqueront des accessoires pour améliorer vos compétences – qui fournissent des améliorations telles que des dégâts de feu/eau réduits – et tout ce dont vous auriez besoin, ce sont ces matériaux de cristaux, avec une somme modique.

Bien sûr, ce ne serait pas de l’exploration sans des ennemis qui bloquent votre chemin, et il y a plein de Zeugles pour nous occuper. Comme beaucoup de RPG modernes, le titre ne fait pas de rencontres aléatoires. Vous pouvez activement éviter les ennemis si vous le souhaitez, mais les rencontrer vous place dans une arène. Vous pouvez définir la formation du groupe à l’avance et les équiper de six Artes spécifiques – des compétences uniques réparties entre les capacités terrestres et aériennes. Contrairement aux entrées précédentes, la coopération a été supprimée de Tales of Arise, faisant des batailles une affaire strictement solo.

Une fois que vous avez commencé, quatre personnages s’engagent activement dans le combat tandis que les deux autres fournissent un soutien de secours. Vous pouvez échanger entre les membres actifs du groupe pendant les combats et heureusement, il y a quelqu’un pour s’adapter à différents styles de jeu. Au cours de cet aperçu, nous sommes principalement restés avec Alphen et Kisara pour leurs capacités de combat rapproché, mais si vous préférez les attaques à distance, le coup de fusil de Shionne s’est avéré une option appropriée (bien que plus lente), tandis que les capacités de mage de Rinwell nous ont donné Artes astral. Sinon, l’entraînement aux arts martiaux de Law était utile pour le combat au corps à corps, tandis que Dohalim fournissait un polyvalent compétent.

Pour les manœuvres défensives, tout le monde a un mouvement d’esquive/garde activé avec R2 et au fil du temps, tout le monde charge une jauge spéciale. Une fois rempli, vous pouvez activer une attaque spéciale depuis le d-pad, ce qui s’avère utile à la rigueur. Lorsqu’un ennemi est presque vaincu, cette jauge clignote en bleu, ce qui signifie que vous pouvez activer une frappe spéciale pour l’achever, en faisant équipe avec un autre personnage. Terminer des batailles rapporte également un nombre limité de points de combat, utilisés pour soigner les coéquipiers.

Il y a un bon défi ici – réglable entre quatre niveaux de difficulté – et même si nous n’appellerions pas le combat particulièrement profond, il était satisfaisant et Elde Menancia avait une variété d’ennemis décente. Cependant, il était difficile de vraiment s’enfoncer en raison de la longueur plus courte de la version préliminaire. Malgré une exploration approfondie de cette région et la lutte contre la plupart des ennemis, nous avons atteint la fin en une heure, et certains éléments de gameplay comme les arbres de compétences n’étaient pas non plus disponibles.

En fin de compte, cela laisse nos impressions quelque peu limitées, et nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions d’apprécier l’histoire. Pour ceux qui se demandent, aucun sketch n’était présent dans cette version non plus, bien qu’on nous ait dit que ceux-ci apparaîtront dans la version finale. Cependant, ce que nous avons vécu est indéniablement prometteur et la dernière entrée de Bandai Namco nous a laissé en redemander. Soutenu par une présentation visuelle vibrante, il plaira aux nouveaux arrivants et aux vétérans de la série, donc si vous aimez les JRPG, c’est certainement celui à surveiller.