Hands On: la nouvelle identité frappante d’OlliOlli World colle l’atterrissage sur PS5, PS4

Mon Dieu, OlliOlli World est un délice. Oui, nous savons que c’est un cliché, mais quand il s’agit de la prochaine suite de skateboard de Roll7, il n’y a pas d’autre mot pour le décrire. Il déborde tout simplement de personnalité, et sur la base de notre récent aperçu pratique, l’équipe est sur la bonne voie pour livrer son meilleur jeu à ce jour.

Pour les non-initiés, OlliOlli est une série de jeux de skateboard de précision. Les joueurs doivent naviguer dans un environnement 2D, en évitant les obstacles en enchaînant des flips, des grabs et des grinds pour tenter d’atteindre l’objectif en un seul morceau.

Bien que la présence d’une planche à roulettes invite à des comparaisons faciles avec la franchise Tony Hawk, OlliOlli partage en fait plus de points communs avec les plateformes 2D telles que Super Meat Boy ou Rayman Legends. C’est, par essence, un jeu sur le mouvement et le timing ; celui qui vous encourage à découvrir la manière la plus propre de traverser ses niveaux impeccablement conçus, en enchaînant des tricks exécutés avec précision tout au long du parcours.

Heureusement, OlliOlli World présente la même mécanique exceptionnelle que ses prédécesseurs, avec tout ce qui est aussi bien conçu et réactif que prévu. Les astuces sont gérées en effleurant le stick gauche, vous permettant d’effectuer divers coups de pied et grinds en fonction de votre contexte. Exécuter des figures avec un timing parfait vous donne des points bonus et connecter le tout avec un manuel très important est pratiquement essentiel si vous voulez obtenir une place de choix dans le classement du niveau.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de nouveau ici, cependant. Les nouveaux visuels 3D du jeu permettent certaines fonctionnalités environnementales supplémentaires pour vous permettre d’effectuer des tours de rad, y compris des demi-lunes et des panneaux d’affichage rideables.

Les niveaux contiennent également plusieurs chemins entre lesquels le joueur peut effectuer une transition, donnant aux pistes un sens plus grand de l’échelle et de la profondeur par rapport aux titres précédents. Ce n’est peut-être pas l’OlliOlli entièrement en 3D auquel certains s’attendaient après avoir regardé la bande-annonce de révélation initiale du jeu, mais Roll7 a introduit avec succès la troisième dimension d’une manière qui reste fidèle à la pureté de la mécanique de base d’OlliOlli.

Le plus grand changement dans OlliOlli World, cependant, est son apparence. Fini les actifs 2D stériles de Welcome to Olliwood, remplacés à la place par de magnifiques modèles 3D et des environnements clairement inspirés par des gens comme Temps de l’aventure et L’évangile de minuit. Les niveaux regorgent maintenant de vie, les arrière-plans de chaque parcours remplis à ras bord d’animaux maladroits, de bonnets portant des adolescents et de bananes humanoïdes. Malgré cette augmentation des détails environnementaux, toute la clarté importante a été conservée. Le lecteur reste concentré en permanence grâce à une excellente utilisation des couleurs et des ombrages, le premier plan et l’arrière-plan étant visuellement distincts l’un de l’autre à tout moment.

Enfin, pour la première fois depuis l’introduction de la série en 2013, OlliOlli a l’impression d’avoir sa propre identité distincte. Le jeu est magnifique, chaque image regorge de couleurs et de personnalité. Les niveaux sont maintenant introduits par votre gang de patineurs, et des niveaux bonus peuvent être débloqués en trouvant des personnages supplémentaires cachés dans certains niveaux. Un poisson piégé dans une machine à dire la bonne aventure vous donne un défi de score élevé, tandis qu’une grenouille louche dans une chemise voyante des années 90 veut que vous aidiez à la campagne de marketing pour leur nouvelle entreprise de skateboard.

Certains peuvent manquer la pureté des entrées précédentes, mais nous pensons que Roll7 a pris la bonne décision avec cette nouvelle direction. Espérons que son apparence plus accessible conduira à un public plus large que la série a toujours mérité.

Il est juste de dire que nous sommes sortis de notre courte démo d’OlliOlli World rayonnant. Avec la promesse de plus de niveaux à maîtriser, d’objectifs à compléter et de personnages originaux à découvrir, nous avons hâte de voir ce que Roll7 nous réserve lorsque le jeu sera lancé sur PS4 et PS5 plus tard cette année.