Hands On: Knockout City pourrait être votre nouveau jeu multijoueur préféré sur PS4

Pour être honnête, notre temps à jouer à Knockout City lors d’un récent événement de révision n’a pas beaucoup changé notre opinion. Après avoir passé du temps auparavant avec la version bêta, nous sommes repartis assez impressionnés par ce que Velan Studios a fait, et alors que le titre est lancé sur PlayStation 4, nous nous sentons impatients de jouer plus. Le jeu, une affaire multijoueur en ligne inspirée du ballon chasseur, est tellement amusant.

Cela nous rappelle Rocket League – un concept simple qui prend quelque chose de familier et lui donne une tournure, un gameplay facile à comprendre avec un plafond de compétences élevé et des matchs plus sophistiqués qui ne durent que quelques minutes chacun. Ce jeu consiste vraiment à lancer, attraper et se faire frapper par des balles dodgeball, mais il fait beaucoup avec cette idée de base pour égayer le tout, le résultat final étant une expérience addictive, un tour de plus.

Une conception intelligente est que vous vous verrouillez sur un adversaire pendant que vous chargez un tir, et le ballon rentrera doucement sur eux. Cela signifie que vos tirs ne sont généralement pas perdus, en particulier lorsque vous utilisez des lobs pour lancer par-dessus les murs et les courbes pour tirer dans les coins et les obstacles. Plus que cela, cependant, le ciblage automatique fait en sorte que votre adversaire soit obligé de faire attention et doit attraper ou esquiver un tir entrant. Nous aimons le fait que la frustration de manquer un millier de lancers placés manuellement vient d’être complètement écartée. Cela signifie que la plupart des tirs lancés dans un match atterriront, ou sinon auront un impact sur le déroulement du tour d’une manière ou d’une autre, forçant les adversaires à se déplacer ou à riposter.

Vous pouvez également devenir une balle vous-même, ce qui ajoute encore plus de rides à un match. Si votre équipe a besoin d’une arme, vous pouvez simplement en devenir une. Lorsque vous lancez un allié, vous pouvez charger le tir normalement ou le transformer en un puissant explosif à zone d’effet qui tombe d’en haut. Cela n’a pas vraiment de sens anatomique, mais c’est amusant.

Le flux et le reflux d’un match fonctionnent vraiment bien. Les cartes sont assez compactes, il ne faut donc pas longtemps pour trouver l’action lorsque vous réapparaissez, et lorsque votre équipe travaille correctement ensemble – passer des balles, devenir des balles, etc. – ça fait du bien. Les types de balle spéciaux gardent également les choses intéressantes; la boule lunaire donne au support une faible gravité et envoie les ennemis voler lorsqu’elle est frappée, tandis que la balle de tireur d’élite prend beaucoup de temps à charger mais est un coup droit et puissant lorsqu’elle se connecte. Ceux-ci sont randomisés dans les matchs 3v3 réguliers, vous ne savez donc jamais à quoi vous attendre.

Au lancement, il y a cinq cartes et quatre listes de lecture à découvrir, ce qui n’est pas beaucoup, mais la saison 1 commence quelques jours après, présentant une autre carte et une nouvelle liste de lecture chaque semaine. Il est clair que Knockout City sera ajouté et adapté assez largement après le lancement. Cela inclura bien sûr de nombreux nouveaux produits cosmétiques, dont il y en a déjà beaucoup.

Terminer des matchs vous rapporte de l’XP, ce qui augmente votre rang dans la rue, une progression de passe de bataille qui vous permet de débloquer quelque chose à chaque niveau. Le rang de rue est énorme, avec neuf niveaux de 100 niveaux, ce qui signifie que même les joueurs les plus dévoués auront du pain sur la planche. Les contrats sont des mini-objectifs qui vous récompensent également en XP, tandis que les Holobucks peuvent être gagnés de différentes manières. Cette monnaie peut être dépensée dans la boutique d’objets du jeu, et oui, vous pouvez l’acheter avec de l’argent réel si vous êtes désespéré pour ce chapeau néon particulier. Ce qui est rafraîchissant, c’est qu’il n’y a pas de boîtes à butin et que tous les produits cosmétiques que vous obtenez sont purement pour le style. Pas de paiement pour gagner ici.

Jouer dans un équipage peut vous rapporter encore plus de récompenses. Essentiellement un système de clan, vous pouvez former un équipage avec des amis ou des inconnus, et vous travaillerez cumulativement vers des déblocages exclusifs à l’équipage. Nous n’avons pas encore trop exploré cet aspect, mais il est sûr de dire que beaucoup d’efforts ont été consacrés à la personnalisation. Le jeu regorge de façons de rendre votre avatar unique.

Nous rédigerons bientôt un examen complet de Knockout City, après avoir passé plus de temps avec lui, il est maintenant à l’air libre. Pour résumer, cependant, nous le recommandons vivement, et étant donné qu’il est gratuit pour les 10 prochains jours, c’est le meilleur moment pour essayer.

Avez-vous essayé Knockout City pendant son essai gratuit de 10 jours? Dites-nous ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.