Hands On: Jett: The Far Shore est à son meilleur sans méchants sur PS5

Au milieu de tous les jeux très excitants révélés aux côtés de la PlayStation 5, il serait facile d’oublier des titres plus petits, tels que Jett: The Far Shore. Le jeu d’action et d’aventure de science-fiction a toujours semblé très intrigant dans les bandes-annonces, mais jusqu’à présent, la façon dont il se joue était un mystère. Heureusement, nous y avons joué sur PS5 depuis plusieurs heures maintenant, en parcourant ses premiers chapitres, et pour la plupart, c’est un voyage spatial assez fascinant.

La première chose qui nous frappe chez Jett est l’excellente présentation. Le style artistique et la musique du jeu se complètent très bien, et les cinématiques sont savamment réalisées. Tout cela confère au jeu une atmosphère étrange et mystérieuse, et cela ressemble à une expérience épique et premium. Incarnant Mei, vous faites partie d’une poignée de personnes choisies pour voyager sur une planète lointaine, laissant tout derrière elles à la recherche de connaissances. La façon dont l’histoire est racontée et présentée donne à l’ensemble une présence éthérée et grandiose que nous aimons vraiment.

L’action sur la planète souligne également l’ampleur de votre mission. Vous copilotez l’un des jetts titulaires, un avion agile à basse altitude qui file juste au-dessus de la surface d’une planète inconnue. À l’écran, il est minuscule par rapport aux vastes océans et paysages que vous explorez, bien que vous puissiez zoomer et dézoomer quand vous le souhaitez. Pendant les moments à pied, la caméra se place directement dans une perspective à la première personne, vous permettant de mieux comprendre votre environnement.

Piloter le jett est absolument un moment fort du jeu. Vous avez beaucoup de contrôle sur le véhicule; alors que vous sauterez principalement, en utilisant parfois un « saut » pour sauter par-dessus les obstacles, vous pouvez également allumer un centime, éteindre les moteurs, le tonneau, etc. Tout se sent bien dans les mains, surtout avec le contrôleur DualSense. L’haptique et les déclencheurs adaptatifs sont très utiles ici, ajoutant beaucoup à l’expérience. C’est amusant juste de voltiger.

Cependant, ce n’est pas que du vol sans but : vous avez des objectifs à atteindre. Comme votre copilote Isao vous le rappellera, il y a des points sur la carte que vous devrez atteindre, mais il y a aussi des créatures, des plantes et des structures extraterrestres à inspecter. Un ensemble d’outils vous permet d’interagir avec l’environnement ; scanner des objets vous donne plus d’informations à leur sujet, tandis qu’un phare et un grappin peuvent être utilisés dans certains cas pour expérimenter des choses et voir ce qu’elles font. Cela vaut la peine d’en apprendre davantage sur ces choses, car elles vous seront généralement bénéfiques d’une manière ou d’une autre. Certains vous permettent de maximiser temporairement vos propulseurs sans vous soucier de l’instabilité, d’autres soigneront vos boucliers et d’autres vous propulseront dans les airs. De temps en temps, vous devrez peut-être également utiliser ces nouvelles connaissances pour résoudre des énigmes, en utilisant des éléments du monde pour progresser davantage.

Malheureusement, tout n’est pas paisible dans le jeu, et c’est là que les choses commencent à s’effondrer légèrement. Des créatures hostiles vous poursuivront et tenteront d’endommager votre jett, et ces moments de « combat » ne sont pas particulièrement amusants à gérer. L’analyse de ces ennemis révèle des moyens de les repousser, mais vous devez savoir quoi rechercher, et ce n’est pas toujours facile lorsque tout est assez petit et se fond dans le paysage. Le bavardage radio d’Isao et de vos compagnons scouts ajoute encore à la confusion. Il y a des moments de dialogue presque constant, mais il n’est pas parlé en anglais, vous devez donc vous fier aux sous-titres. Le problème que vous aurez sera de piloter votre jett, de lire le texte à l’écran et de chercher des moyens de vous débarrasser des ennemis en même temps. C’est un peu lourd, et vous pouvez facilement vous cogner contre les murs ou le feuillage pendant que vous essayez de donner un sens à tout.

Le résultat est que ces moments d’hostilité sont rares. Le gameplay d’exploration beaucoup plus agréable est là pour la majorité – en fait, vous jouerez également dans des séquences à la première personne au rythme lent. Ce sont des points du jeu où vous sortirez du jett et interagirez avec les autres personnages de votre mission. Vous pouvez parler avec tout le monde à l’intérieur avant ou après une excursion. Bien qu’il n’y ait pas d’arbres de dialogue ou de moyens d’influencer les choses, il est toujours agréable de connaître l’équipage, et il y a une quantité surprenante de bavardages à avoir.

Dans l’ensemble, donc, Jett: The Far Shore se présente plutôt bien. La traversée amusante, le cadre atmosphérique et l’intrigue mystérieuse sont de grandes forces, même si les moments les plus agressifs du jeu ne s’empilent pas tout à fait. Nous avons également rencontré des baisses de performances ici et là, mais nous espérons que ces problèmes techniques pourront être résolus avant le lancement. Les premières parties de cette aventure sont prometteuses, et nous sommes impatients de revenir pour plus.

Jett : The Far Shore sortira sur PS5 et PS4 le 5 octobre 2021.