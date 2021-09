Hands On: il faudra plus que Sam Allardyce pour sauver l’eFootball sur PS5, PS4

De toutes les années pendant lesquelles Konami a mis en place Pro Evolution Soccer, désormais rebaptisé eFootball, c’est sans doute la pire. FIFA 22, malgré tous les défauts majeurs de la franchise, est fantastique : la physique du ballon est considérablement améliorée, la technologie HyperMotion très médiatisée permet une expérience beaucoup plus fluide, et même les gardiens de but ont été réécrits, les empêchant de se faire facilement battre à proximité. Publier.

Pour une grande partie de la génération PlayStation 4, PES a répondu au flash de FIFA avec substance : même la réédition eFootball PES 2021 : Season Update a très bien joué par rapport à FIFA 21, avec des matchs capturant le flux du vrai football. Mais en passant à l’Unreal Engine et à un format gratuit, l’eFootball ressemble à un pas en arrière significatif – en fait, après quelques heures de jeu, cela rappelle à cet auteur embêté de simulations de football de l’ère PS2.

Car aussi hyperbolique que cette affirmation puisse paraître, c’est vrai : la balle a l’impression de se déplacer dans la mélasse, tandis que les joueurs sont robotiques et lents à répondre aux bâtons. Les actions que vous saisissez sont frustrantes et détachées de ce que vous voyez à l’écran, ce qui en fait une expérience lente et turgescente. Il n’y a rien de mal à atténuer le rythme du sport, bien sûr – le vrai football ne se joue pas à 100 mph pendant 90 minutes – mais il y a un manque flagrant de réactivité ici.

La caméra, par défaut, est configurée pour zoomer sur les combats en tête-à-tête, ce qui est une bonne idée mais désoriente – et, pour être honnête, nous ne sommes pas sûrs que les animations de prise de vue soient assez bonnes pour méritent d’être soulignés si fortement. Heureusement, vous pouvez bricoler avec l’appareil photo pour trouver un paramètre que vous trouvez plus attrayant, ce qui est un soulagement étant donné que de nombreuses autres options du jeu – comme les conditions météorologiques – sont actuellement grisées.

Voici le hic : eFootball est sorti aujourd’hui, mais il s’agit au mieux d’une démo de shareware. Il n’y a que neuf équipes et six stades disponibles (les équipes sans licence Manchester Blue peuvent être sélectionnées en ligne), et – d’après ce que nous pouvons dire – vous ne pouvez même pas changer la durée des matchs par défaut de cinq minutes. Pour être juste, le rendu du stade Old Trafford du club partenaire de Manchester United est exquis – mieux, sans doute, que même la FIFA – et il y a quelques touches élégantes, comme la façon dont vous choisissez votre bande dans le vestiaire.

Il y a aussi de belles cinématiques atmosphériques, comme Bruno Fernandes discutant avec la presse après avoir marqué un vainqueur contre Barcelone et David de Gea enlevant ses gants dans le vestiaire. Tous les scans du visage sont plutôt bons, mais jouer à la version native de la PS5 ne ressemble pas du tout à un pas en avant par rapport à eFootball PES 2021: Season Update. Le commentaire est également assez mauvais, mais Peter Drury et Jim Beglin sont au moins un peu plus tolérables que le terrible duo de FIFA 22.

Même les fonctionnalités de base, comme la possibilité de sauvegarder les tactiques de match, sont absentes, ce qui signifie que vous devrez configurer manuellement votre équipe comme vous le souhaitez à chaque fois que vous jouez. Dans une année où EA Sports a étendu la flexibilité tactique avec laquelle vous pouvez bricoler avant et pendant les matchs, il y a très peu de choses à jouer ici. Vous pouvez ajuster manuellement la position des joueurs, comme vous le feriez dans PES, mais le jeu de construction et les tactiques défensives ne vous donnent pas beaucoup de possibilités d’expérimenter.

Curieusement, cette version d’eFootball est basée sur un ancien code. D’après ce que nous comprenons, Les YouTubers ont récemment été invités à jouer à une version beaucoup plus récente du jeu, qui joue apparemment beaucoup mieux. En supposant que cela soit exact, nous ne pouvons même pas commencer à comprendre pourquoi Konami sortirait le titre dans cet état : tout ce qu’il va faire, c’est laisser une mauvaise impression. Dans l’état actuel des choses, de nombreuses fonctionnalités de gameplay de base de la version – comme les passes même pilotées – seront ajoutées en novembre.

Ce qui est vraiment bizarre, c’est que le jeu a même été lancé avec un pack bonus pour PS Plus députés aujourd’hui, mais il n’y a actuellement aucun mot sur ce que cela impliquera. La triste réalité est que même si eFootball a eu l’opportunité d’être perturbateur, c’est la meilleure publicité pour FIFA 22 qu’EA Sports aurait pu demander. Konami a une montagne à gravir pour sauver la saison de cette série, et il faudra plus que Sam Allardyce pour garder ses espoirs.

Que pensez-vous de l’eFootball maintenant que vous avez eu quelques heures pour creuser ? Y a-t-il du potentiel ici, ou Konami a-t-il laissé tomber un bruit ? Prenez la section commentaires ci-dessous.