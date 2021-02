Hands On: Guilty Gear Strive se prépare pour être le prochain grand jeu de combat

Garçon, nous sommes impressionnés par Guilty Gear Strive. Nous avons sombré des heures et des heures et des heures dans la bêta ouverte du jeu le week-end dernier, et nous étions toujours impatients de jouer plus quand il s’est arrêté en milieu de semaine. En bref, nous n’avons pas été aussi enthousiasmés par un jeu de combat depuis … Tekken 7, peut-être, et cela s’est aussi avéré être un banger.

Ne vous méprenez pas, la version bêta n’était pas parfaite. Avec Strive devant sortir le 9 avril, le développeur Arc System Works a encore le temps de modifier l’équilibre des personnages et d’apporter des améliorations à l’expérience globale, mais il est tout à fait clair que le cœur de Guilty Gear Strive est quelque chose de spécial. De la liste de personnages absolument fantastique au jeu en ligne presque incroyablement bon, cela pourrait bien être le prochain grand jeu de combat.

Commençons par ladite liste de personnages, qui comprendra 15 concurrents au lancement (avec beaucoup d’autres à ajouter en tant que DLC, nous imaginons). Ce n’est pas un nombre particulièrement impressionnant, mais chaque personnage se sent complètement unique. Guilty Gear s’est toujours vanté de sa diversité de combattants fous, et Strive n’est pas différent. On pourrait même affirmer que ce dernier opus le porte au niveau supérieur – affinant davantage les forces inhérentes à ses personnages.

On a l’impression que chaque personnage est conçu pour être un extrême. Ky Kiske – un épéiste blond qui est considéré comme le combattant le plus facile à apprendre du jeu – est un joueur polyvalent, mais le concept d’un « polyvalent » typique est poussé à son point de rupture. Ky peut tout faire et tout faire très, très bien. Il a des projectiles, de grands mouvements de pression, une gamme d’attaques aériennes efficaces, des combos fluides – la liste est longue. De même, Axl Low – le combattant à longue portée classique de Guilty Gear – est meilleur que jamais pour garder les adversaires enfermés et hors de l’action. Potemkine est incroyablement lent, mais il frappe comme un train de marchandises et a de nouveaux mouvements qui lui permettent d’entrer avec une relative facilité. On a l’impression que chaque personnage a au moins un ou deux outils extrêmement puissants qui ouvrent grand le jeu – et c’est ce type de spécialisation de personnage qui rend le casting si attrayant.

Nous pourrions jaillir à l’infini des personnages de Guilty Gear Strive – les conceptions visuelles sont également absolument superbes – mais passons à autre chose pour le moment. Comme vous le savez peut-être ou non, Strive joue un peu différemment de son prédécesseur immédiat, Guilty Gear Xrd: Rev 2. De nombreux principes de base sont toujours là, mais le déroulement général du jeu a été considérablement modifié. Le potentiel du combo a été réduit pour offrir une expérience plus accessible, en mettant davantage l’accent sur l’espacement et les coups. Il ne fait aucun doute que Strive est un jeu plus lent, mais la vitesse réelle du combat est compensée par la quantité de dégâts pouvant être infligés en quelques secondes seulement.

En effet, les dégâts dans Strive sont souvent suffisants pour vous faire admirer votre barre de santé avec incrédulité (surtout si vous vous battez contre Potemkine). Cela donne lieu à des matchs très intenses et, heureusement, contrairement à la version bêta fermée précédente, la mise à l’échelle des dégâts ne semble pas complètement anéantie cette fois-ci. Encore une fois, nous pouvons voir Arc System Works faire quelques ajustements ici et là, mais dans l’ensemble, Strive semble avoir un bon sens de l’équilibre des personnages avant sa sortie, ce qui est bon à voir.

Jouer à Guilty Gear Strive est un plaisir, mais qu’en est-il de jouer en ligne? De nombreux jeux de combat de premier ordre ont été abandonnés par un netcode de mauvaise qualité au fil des ans, entravant leur capacité à établir une base de joueurs saine – mais Strive pourrait vraiment changer la donne. En implémentant son propre netcode de restauration, Arc System Works a époustouflé nos petits esprits avec à quel point Strive joue en ligne. En termes simples, c’est le meilleur netcode que nous ayons jamais connu dans un jeu de combat. Nous nous sommes assis avec un autre joueur britannique pendant tout un tas de batailles, et la connexion était sans défaut, au point où notre ami aurait tout aussi bien pu être assis à côté de nous sur le canapé. Encore plus impressionnant est le fait que vous pouvez rencontrer des gens du monde entier et vivre une expérience similaire. Comme nous l’avons dit, cela change la donne, et tous les autres développeurs de jeux de combat doit prendre note.

Cela dit, nous avons eu un problème majeur avec le jeu en ligne de la bêta. Nous faisons bien sûr référence au système de lobby maudit de Strive, qui est une douleur totale. Un bref aperçu: vous contrôlez un petit avatar en bloc dans les lobbies en ligne tout en vous promenant à la recherche d’adversaires. Il y a un charme à cela, avec des éléments de personnalisation et des emotes déverrouillables, mais l’essentiel est que vous dépensez chemin trop de temps à chercher et à attendre pour se battre au lieu de se battre réellement. Dans un jeu de combat. C’est juste la façon dont Arc System Works fait les choses – les anciens jeux Guilty Gear ont un système similaire, tout comme Granblue Fantasy Versus – mais la vision de Strive sur les petits lobbies mignons est au mieux maladroite.

En fait, correspondre avec un adversaire potentiel signifie soit attendre qu’il tire son épée, soit dessiner la vôtre et rester debout jusqu’à ce que quelqu’un vous choisisse. Ensuite, vous sélectionnez « bataille » dans un menu contextuel, vous attendez beaucoup trop longtemps que le match commence, et une fois qu’il est terminé, vous êtes renvoyé dans le hall sans option pour un match revanche instantané. Franchement, c’est terrible. Heureusement, il semble que le jeu fini comportera à la fois une option de revanche et lobbies privés – mais nous sommes toujours préoccupés par le fait que les lobbies publics seront plus compliqués qu’ils ne le valent, ce qui signifie que les joueurs essaieront activement de les éviter. Espérons que Arc System Works peut simplifier et améliorer le processus de contestation d’un autre joueur pour la version complète, car il était tout simplement beaucoup trop compliqué dans la bêta ouverte.

Mais oui, à part le Lobby Horror Show, nous avons adoré notre temps avec la bêta ouverte de Guilty Gear Strive. Cela s’annonce comme un jeu de combat spécial, renforcé par des visuels immaculés et une liste de personnages exceptionnelle. Oh, et la bande-son est à un autre niveau. Nous avons hâte de jouer plus.