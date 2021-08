Hands On: GTA Online rencontre Mario Kart en mode adversaire Crazy Kart Krash

Une grande partie de l’attrait durable de GTA Online réside dans sa polyvalence. Certains Meilleurs emplois dans le jeu incluent Slasher, une arnaque de Dead by Daylight, jusqu’à Overtime Rumble, qui est essentiellement Monkey Target avec des voitures de sport. Rockstar a dû prêter attention aux récents cosplayers virtuels qui ont basculé jusqu’au Rencontre de voitures LS habillé en Mario et ses amis, car le dernier mode ajouté dans le cadre de cette semaine Mise à jour hebdomadaire de GTA Online est effectivement le Battle Mode de Mario Kart à Los Santos.

Kart Krash vous met aux commandes d’un Dinka Veto Modern ou Dinka Veto Classic et vous arme de mitrailleuses. Les arènes sont des constructions personnalisées entourées de points de repère, un peu comme la série de cascades existante du jeu. Il existe des modes en équipe ou des jeux gratuits traditionnels, avec jusqu’à huit joueurs pris en charge. Cependant, ce qui distingue ce mode, ce sont les power-ups.

Par exemple, on vous transforme temporairement en un camion monstre, que vous pouvez utiliser pour écraser d’autres karts. Il y a aussi un char jouet que vous pouvez réquisitionner momentanément – et il est armé d’un pistolet laser. D’autres bonus, comme les fusées et les rafales de vitesse, sont plus traditionnels – mais naturellement non moins satisfaisants à lancer sur des ennemis sans méfiance.

Le mode de jeu utilise un format Last Man Standing, chaque joueur obtenant trois vies. Certains matchs peuvent traîner lorsqu’il ne reste que deux joueurs et qu’ils finissent par s’encercler pour l’éternité dans l’arène, et il semble que Rockstar aurait pu faire plus pour augmenter les enjeux pendant ces derniers instants. Néanmoins, si vous voulez savoir Comment faire de l’argent ce week-end, alors Kart Krash distribue le double de GTA€ jusqu’à jeudi, et ça vaut le coup d’y jeter un coup d’œil.

