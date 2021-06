Hands On: Forget the Chaos Memes, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a du potentiel

Lorsque le terriblement nommé Stanger of Paradise: Final Fantasy Origin a été révélé lors de la vitrine E3 de Square Enix, nous ne savions pas quoi penser. Dès le départ, cela ressemblait au genre de jeu d’action grimdark, PS2 ou au début de l’ère PS3 qui portait la nervosité comme un insigne de fierté. Ajoutez le fait que le personnage principal Jack a prononcé le mot « chaos » environ 87 fois dans une bande-annonce de trois minutes, et vous avez la recette d’un puissant mème E3.

Mais avec le développeur de Nioh Team Ninja derrière ce projet inexplicablement étrange, nous nous sommes demandé s’il jouerait beaucoup mieux qu’il n’y paraissait. Heureusement, grâce à la version d’essai du jeu (qui a été en quelque sorte cassée lors de sa sortie, avant d’être corrigée), nous sommes convaincus que Stranger of Paradise a certainement du potentiel.

Il s’agit d’un RPG d’action dans la même veine que Dark Souls et le Nioh susmentionné. La démo vous fait traverser un grand château, combattant diverses bêtes en cours de route. À la manière de Souls, il y a une courbe de difficulté punitive en jeu, où écraser des boutons et mal synchroniser vos actions vous fera tuer très rapidement. Mourir vous renvoie au dernier point de contrôle de guérison que vous avez activé, mais au-delà, les pénalités ne sont pas très sévères.

En effet, Stranger of Paradise n’est pas aussi brutal que ses pairs. Il existe même un niveau de difficulté « facile » qui rend le tout beaucoup plus gérable. Nous avons joué à la démo sur « normal », et n’étant morts que quelques fois (principalement grâce au boss à la fin), il est sûr de dire que cela n’essaie pas d’être aussi hardcore que la série de définition du genre de From Software , ce qui est, certes, quelque peu rafraîchissant.

Le gameplay lui-même est assez solide. La démo vous donne de nombreux outils avec lesquels travailler, y compris plusieurs classes de personnages, armes et capacités à mélanger et à assortir. Encore une fois, le combat est très méthodique – il s’agit de regarder votre adversaire et de réagir en conséquence – mais l’ajout de mouvements spéciaux de finition de combo donne au titre un avantage de hack-and-slash.

De plus, vous disposez d’une gamme d’options défensives : un simple blocage, une sorte de parade magique et une esquive standard en esquive en appuyant deux fois sur le bouton. Mettez tout cela ensemble et Jack est un combattant plutôt polyvalent – ​​vous pouvez même basculer entre les classes de personnages ou les emplois, au milieu de la bataille, ce qui permet des tactiques à la volée. Il y a clairement un degré de profondeur ici, et au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous gagnez des points de capacité qui peuvent être dépensés pour des attaques supplémentaires et des bonus de statistiques.

C’est étrange, cependant, que Jack soit accompagné de deux autres guerriers contrôlés par l’IA. Ash et Jed sont une inclusion curieuse, car vous n’avez pas votre mot à dire sur la façon dont ils agissent, et parfois, ils n’agissent pas du tout. D’après ce que nous pouvons dire, le duo n’engage des ennemis que lorsque vous êtes confronté à plusieurs ennemis ou à un boss – sinon ils se contentent de s’asseoir et de crier des choses comme « attrapez-les, Jack ! »

Le problème avec Ash et Jed, c’est qu’ils ne sont tout simplement pas très intelligents. Ils refusent souvent d’éviter les explosions et autres attaques à zone d’effet, tout en pataugeant au cœur du champ de bataille lors de plus grosses bagarres. S’ils sont pris entre des monstres, ils ne durent pas longtemps, et pour les faire revivre, vous devez utiliser deux potions entières – des objets limités qui sont également utilisés pour soigner votre propre santé. Vous feriez mieux de laisser vos alliés face contre terre, car ils récupèrent automatiquement une fois le combat terminé.

Honnêtement, nous ne savons même pas pourquoi Ash et Jed sont là. Nous supposons qu’ils ont un rôle à jouer dans l’histoire du jeu, mais quand il est temps d’agir, ils sont à la limite de l’inutilité – même s’ils attirent de temps en temps l’attention du boss susmentionné.

Le butin est également un facteur majeur, soit dit en passant. Le système de butin est très similaire à ce que vous trouverez dans Nioh ; les ennemis laissent tomber diverses pièces d’équipement au hasard, et les armes et armures que vous récupérez ont des avantages aléatoires. C’est le genre de chose qui rend les courses répétées plus amusantes, car il y a toujours une chance que vous tombiez sur une meilleure épée à deux mains, ou la dernière pièce d’un ensemble d’armures cool. Il s’agit peut-être d’une démo, mais cela nous a déjà fait réfléchir à toutes les manières dont Jack pourrait être ajusté en fonction de votre style de jeu.

Ainsi, alors qu’il est facile de chier sur Jack et ses amis génériques, Stranger of Paradise a laissé une impression globale positive. Bien que nous pensons que c’est un peu dérivé des RPG d’action hardcore qui ont précédé – et nous ne savons pas vraiment s’il a une personnalité déterminante – il est amusant à jouer, et il y a clairement de la profondeur dans ses systèmes de construction de personnage. Lissez la fréquence d’images, et nous pourrions être sur quelque chose.