Hands On: Back 4 Blood porte son inspiration avec fierté

Back 4 Blood pourrait être une adaptation en jeu vidéo du classique Avengers: l’ère d’Ultron citation: « Très bien, je vais le faire moi-même. » Avec d’innombrables méchants qui ne parviennent pas à mettre fin au groupe de travail des super-héros, Thanos se charge de leur montrer comment faire. Et après une longue liste de Laissé pour mort les clones n’ont pas réussi à reprendre ce que Valve a si bien fait à l’ère PlayStation 3 (même si la série n’est jamais arrivée sur la console de Sony), le créateur original est de retour avec une nouvelle interprétation de ce concept incroyablement familier. Au lieu de potentiellement gâcher la formule, Turtle Rock Studios l’amène simplement à des normes plus modernes. C’est presque tout là-bas.

Il n’y a vraiment rien à faire : Back 4 Blood propose le même type de boucle de gameplay que dans Left 4 Dead ainsi que sa suite de 2009. Répartis sur plusieurs étapes qui composent une campagne, un groupe de quatre joueurs doit se frayer un chemin à travers des hordes de morts-vivants pour se rendre dans une maison sûre à la fin de chaque niveau. Il y a des objectifs à remplir en cours de route, comme poser des bombes ou utiliser une dépanneuse pour dégager le chemin. Mais s’ils sont essentiels à la progression, ils fonctionnent davantage comme une tâche secondaire – quelque chose à quoi penser tout en fauchant les hordes de zombies. Et une autre excuse pour en engendrer plus, bien sûr.

L’abattage de ces légions de morts-vivants est au cœur de tout le jeu, et si vous avez quelques amis avec qui jouer, c’est un bon moment de rire. Les niveaux de difficulté les plus faciles ne devraient pas poser beaucoup de problèmes, mais plus vous augmentez le niveau, plus la communication devient essentielle. Des Infectés spéciaux (comme les appelleraient Left 4 Dead) jonchent les cartes, prêts à bondir sur vous et à pousser les barres de santé plus près de la mort. À leur tour, les zombies eux-mêmes augmentent en nombre et augmentent leurs dégâts. Il ne se sent pas tout à fait au même niveau que le directeur de l’IA de Valve, ce qui rendait les répétitions assez fraîches, mais Back 4 Blood fait certainement monter la barre plus vous définissez sa difficulté. Assurez-vous simplement de recruter des coéquipiers fiables pour vous aider sur votre chemin (contributeur de Push Square Simon Fitzgerald, nous ne vous regardons pas).

Si vous avez l’impression que nous perdons du temps ici, alors vous auriez tout à fait raison. Back 4 Blood porte son inspiration sur sa manche; il veut que vous sachiez exactement ce qu’il essaie d’être au lieu de vous cacher derrière des mécanismes nouveaux et non testés. Pour ceux qui recherchent un autre Left 4 Dead, il n’y a probablement pas de plus grand éloge. Heureusement, Turtle Rock Studios a fait certaines choses différemment.

Le plus important est son système de cartes. Au début de chaque étape, vous pouvez sélectionner une carte à jouer à partir d’un deck prédéterminé. Ceux-ci agissent essentiellement comme des modificateurs, modifiant vos statistiques ou peaufinant une certaine partie du niveau. La version bêta de ce mois-ci ne permet de jouer que quelques cartes assez simples, mais il est facile de voir comment un groupe hardcore pourrait changer radicalement son style de jeu en fonction de la main qui lui est donnée. Les exemples incluent l’augmentation de la quantité de munitions que vous pouvez contenir, l’amélioration de votre santé et la modification de la rencontre finale de l’étape à venir. Le nouveau mécanisme constitue un élément central de la campagne, il n’y a donc pas moyen de le contourner. Ce test de pré-version comporte des ajustements assez basiques, mais nous sommes impatients de savoir à quel point les cartes peuvent changer la donne dans le produit final.

Ensuite, il y a les plus petits différenciateurs comme les améliorations d’armes qui peuvent être récupérées en cours de route pour améliorer votre chargement (magazines d’armes, lunettes de visée et pièces jointes de canon) ainsi qu’une monnaie dans le jeu qui peut être dépensée pendant les temps d’arrêt dans des maisons sûres. C’est un peu comme CS: GO – achetez de nouvelles armes, des modules complémentaires et de l’équipement pour être prêt pour la prochaine étape. Ce n’est rien que vous n’ayez jamais vu auparavant, mais Left 4 Dead ne l’a pas fait. Cool, non ? Nous devinons!

Avec ces nouveaux ajouts à la formule éprouvée, au moins Back 4 Blood a quelque chose appeler le sien. Est-ce une aventure quelque peu stupide mais agréable à travers une série de campagnes avec lesquelles un groupe d’amis pourrait s’amuser beaucoup ? Absolument. Va-t-il convaincre ceux qui n’aimaient pas Left 4 Dead qu’il y a quelque chose dans ce style de jeu ? Presque certainement pas. Vous savez probablement déjà si vous aimez ce que fait Back 4 Blood, mais cette version bêta ouverte confirme que Black Rock Studios fait quelque chose de bien. Si vous avez manqué Bill, Francis, Louis et Zoey, vous serez réunis dans l’esprit en octobre.

La bêta ouverte de Back 4 Blood revient plus tard cette semaine le 12 août 2021, disponible jusqu’à lundi. Allez-vous l’essayer pour un essai routier ou avez-vous eu la chance d’y jouer le week-end dernier? Dans tous les cas, partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.