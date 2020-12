Handball Manager 2021 annonce la date de lancement du 15 janvier pour Steam

Netmin Games a annoncé la date de sortie officielle de Handball Manager 2021 sur Steam. Le développeur déclare également que le jeu dispose de la licence officielle de Liqui Moly HBL.

Handball Manager 2021 ramène les joueurs sur le terrain en tant que directeur du club de handball. Les joueurs doivent rechercher les meilleurs membres pour les recruter, les former et gagner autant de trophées que possible.

Le jeu contient la licence officielle de Liqui Moly Handball Bundesliga ainsi que sa deuxième division, qui est la ligue allemande et le championnat le plus fort d’Europe.

Le handball est un sport d’équipe dans lequel les joueurs passent un ballon en utilisant leurs mains et tentent de lancer avec succès le ballon dans le but de l’adversaire et de marquer le plus de points. Les athlètes sont coriaces, mais le manager devra être plus dur pour mener leur équipe au succès.

Dans le jeu, les joueurs ont un contrôle total sur tous les aspects sportifs et commerciaux de leur club. Les managers commencent leur carrière au sein de leur club préféré puis organisent des matchs d’entraînement avec leur équipe de handball. Les joueurs peuvent choisir entre de vrais joueurs et de vrais clubs pour créer leur équipe de rêve ou créer une équipe personnalisée dans l’éditeur.

La gestion d’une équipe s’accompagne de la gestion de la marchandise. Les joueurs essaieront de profiter du soutien des fans en vendant des marchandises et en collectant plus de fonds. Mais les managers devront également se charger de faire un nom pour le club dans le monde avec du travail bénévole, la bourse, et plus encore.

Certains joueurs peuvent causer des problèmes au sein du club. Les managers sont également responsables de gérer la vie privée de leurs joueurs et de s’assurer qu’ils ne causent pas de problèmes à l’équipe.

Handball Manager 2021 contient un «Mode Corona» optionnel où les joueurs doivent éprouver les difficultés d’un manager sportif. Les joueurs apprendront de première main ce que certains managers vivent actuellement pendant la situation COVID-19 2020.

Les joueurs ont la possibilité de découvrir les jeux réels de plusieurs manières. Ils peuvent s’asseoir et regarder leur travail en temps réel ou prendre le contrôle total des joueurs de l’équipe.

Les managers peuvent échanger leur éditeur et leur contenu communautaire avec le Steam Workshop ou télécharger du contenu depuis la communauté.

le Gestionnaire de handball La série a débuté en 2006. Depuis son lancement initial, cinq jeux principaux et un spin-off ont été publiés. Le ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques soutient la série dans le cadre du financement des jeux vidéo du gouvernement fédéral à hauteur de 93 273 EUR.

Handball Manager 2021 lance sur PC via Steam le 15 janvier 2021.