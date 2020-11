Handball 21

Le simulateur de handball est de retour, construit à partir de zéro et avec plus d’améliorations que jamais

Le simulateur de handball revient après quelques années de repos. Développé par Eko Software et édité par Nacon, le titre est créé de toutes pièces pour offrir une excellente simulation de ce sport. Il est disponible pour Xbox One, PC et PS4.

Plateformes: PC PlayStation 4 Xbox One

Date de sortie: 11/12/2020

Genre: Simulateur sportif

Développeur: Eko Software

Éditeur: Nacon

Format: physique / numérique

Résolution: 1080p, 1440p, 2160p

Langue: espagnol / anglais

Multijoueur: Oui

