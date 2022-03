Hammer Studios monte à bord du film Eddie Izzard Dr. Jekyll

Pendant de nombreuses décennies, la société britannique Hammer Films a été l’un des plus grands noms de l’horreur, produisant de nombreux films de monstres emblématiques, dont une série de Dracula et Frankenstein films avec Christopher Lee et Peter Cushing. Ils cherchent à se mettre derrière leur premier film en trois ans alors qu’ils embarquent dans une nouvelle version Dr Jekyll et M. Hyde, avec Eddie Izzard. Les studios Hammer nouvellement créés ont acheté les droits britanniques sur le film, une interprétation moderne de l’histoire de Robert Louis Stevenson sur un scientifique qui déchaîne son alter-ego meurtrier.

Docteur Jekyll est actuellement en tournage au Royaume-Uni et sera le premier film sorti par Hammer Studios Ltd suite à l’accord entre UK Network Distributing et Hammer Films en 2021, qui a créé la nouvelle société. Mettant en vedette Eddie Izzard dans le rôle du Dr Nina Jekyll, l’histoire sera centrée sur son amitié avec un assistant engagé, Rob (Scott Chambers), qui doit ensemble essayer d’empêcher la personnalité alternative du médecin de détruire sa vie. Le film est réalisé par Joe Stephenson et écrit par le débutant Dan Kelly-Mulhern.

FILM VIDÉO DU JOUR

Hammer Films a effectivement cessé sa production dans les années 1980 après de nombreuses années de production de films d’horreur, mais après avoir été racheté par un consortium, le studio a été ressuscité et a sorti plusieurs films à succès, notamment Laissez-moi entrer, le résident et le film dirigé par Daniel Radcliffe La femme en noir. Fin 2021, il a été annoncé que UK Network Distributing reprendrait l’entreprise pour créer une nouvelle société, Hammer Studios. Compte tenu de leur histoire avec plusieurs romans littéraires classiques, il convient que l’un des contes d’horreur classiques soit leur premier projet.

Eddie Izzard suit le récent succès télévisé avec le rôle principal du docteur Jekyll







De nombreuses itérations de Docteur Jekyll et M. Hyde ont pris vie à l’écran au cours des 100 dernières années, et Eddie Izzard était heureuse d’annoncer son implication dans la version féminine de l’histoire. Bien que l’histoire ne s’éloignera probablement pas trop du scénario original, ce sera encore une autre interprétation qui a jusqu’à présent produit des prises classiques tout en agissant comme source d’inspiration pour des versions plus extravagantes telles que Le professeur fou. Avec Hammer Studios à bord de celui-ci, il est juste de supposer que l’accent sera mis cette fois-ci sur l’horreur.

« Je suis très heureux de jouer le rôle de Nina Jekyll dans ce nouveau long métrage, et c’est merveilleux de pouvoir réinventer cette histoire classique de manière moderne », a déclaré Izzard le mois dernier. « J’ai développé ma carrière de comédien jusqu’à un un certain point, puis j’ai mis un bloc au sommet de ma carrière, et je suis allé au bas de la montagne dramatique, et j’ai commencé à gravir cette montagne dramatique séparée.

Le réalisateur Joe Stephenson a ajouté : « Je suis ravi qu’Eddie nous rejoigne en tant que ma Nina Jekyll. Comme elle est l’actrice extraordinaire et polyvalente qu’elle est, jouant contre le talent naturel de Scott pour nous faire croire au bien des gens, j’ai hâte de donner vie à cette version pleine de suspense du classique emblématique.

Izzard a eu une longue carrière dans la comédie remarquable, mais a récemment été vu dans la série Dan Brown Le symbole perduet dans l’adaptation Netflix du roman de Harlan Coben Reste proche. Auparavant, elle a joué des rôles mineurs dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films et a participé à de nombreuses émissions de célébrités et à des séries de téléréalité.





13 des films d’horreur les plus sous-estimés des années 1970

Lire la suite





A propos de l’auteur