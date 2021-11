Hammer Films s’associe à Network Distributing pour lancer Hammer Studios

Les producteurs d’horreur britanniques emblématiques Hammer Films ont conclu un accord avec Network Distributing au Royaume-Uni pour créer Hammer Studios Ltd, une décision qui verra la nouvelle entité prendre le contrôle de toutes les productions de Hammer, notamment Dracula et L’expérience Quatermass jusqu’aux versions modernes telles que La femme en noir et 2020 Le chalet. La création de Hammer Studios verra un effort renouvelé consacré à la restauration du prolifique back-catalogue de Hammer ainsi qu’un investissement accru dans de nouvelles entreprises dans les années à venir.

Network Distribution est devenu bien connu pour apporter à la maison des films et des séries télévisées cultes perdus et oubliés depuis longtemps, et est devenu l’un des plus grands acteurs dans le domaine depuis ses débuts en 1997. Les cinéphiles ont regardé la société dénicher et faire revivre de nombreux spectacles et films des années 1960 et 1970, et publier des restaurations de Le prisonnier, le cirque volant des Monty Python et de nombreux films britanniques sous leur empreinte de The British Film, ce qui en fait l’un des noms incontournables pour les collectionneurs de vieux médias qui sont toujours à la recherche de raretés.

Au total, Network Distribution a publié plus de 3 000 titres au cours des 24 dernières années, s’étant associé à la BBC, ITV, Studiocanal, Fremantle et bien d’autres pour faire revivre des propriétés plus anciennes et les rendre adaptées à la fois au streaming sur des services d’abonnement appartenant à des chaînes tels que BritBox, et sur leurs propres canaux numériques. La combinaison avec Hammer Films ouvrira une passerelle vers un trésor d’horreurs classiques mettant en vedette Christopher Lee et Peter Cushing et mettant en vedette certaines des adaptations les plus appréciées d’œuvres classiques d’Edgar Allen Poe, Henry James et plus encore.

Le directeur général de Networks, Tim Beddows, a déclaré : « Ce partenariat est une opportunité vraiment excitante de fusionner l’incroyable bibliothèque de Hammer avec l’infrastructure de Network. Alors que nous nous efforçons de restaurer l’intégralité de son catalogue pour le plaisir des générations futures, nous sommes également enthousiasmés par le développement de nouvelles productions du Canon Hammer.

Le PDG de Hammer, Simon Oakes, a ajouté : « Ce nouveau partenariat professionnalisera, pour la première fois, la restauration et la création d’éléments essentiels à la distribution de la bibliothèque Hammer sur tous les supports. Dans le même temps, nous pourrons, avec Network, nous appuyer sur l’héritage de la marque de films la plus emblématique de Grande-Bretagne, une marque qui a débuté en 1934 et qui est bien vivante en 2021. »

Hammer Films a été créé en 1934, et bien qu’ils aient eu une route rocailleuse depuis le début, ils ont d’une manière ou d’une autre continué à survivre, tout comme certaines des créatures du genre pour lequel ils sont devenus les plus connus. Au départ, Hammer était le producteur de quatre films entre 1935 et 1937, après quoi la société a été contrainte à la liquidation en raison d’un effondrement de l’industrie cinématographique britannique. Après avoir été ramenée à la vie en 1938, la société a passé quelques années à distribuer les films d’autres producteurs, jusqu’à ce que Hammer Film Productions soit ressuscité à la fin des années 1940, et bien que le studio ne puisse pas se permettre des stars de renom, ils ont pu acheter un certain nombre de séries radio à adapter en films.

Après une brève incursion dans la science-fiction, la première expérience principale du studio avec le genre d’horreur a eu lieu en 1955 avec L’expérience Quatermass, une adaptation d’une série télévisée de la BBC. En quelques années seulement, Hammer s’était forgé une réputation de société de « certificat X », dont les productions étaient souvent décrites par les censeurs en utilisant des mots comme « obscène », hideux » et « scandaleux » qui ont vu le profil du studio monter en flèche comme un géant de l’horreur.

Dans les années 70, les films américains sanglants prenaient le dessus et Hammer luttait jusqu’à ce qu’ils soient contraints à la liquidation en 1979. La société semblait morte et enterrée pour de bon, même si leurs vieux films continuaient d’être l’aliment de base de la télévision de fin de soirée, mais en 2007 un consortium a relancé l’entreprise une fois de plus, conduisant à la production d’une toute nouvelle vague de films d’horreur, y compris Wake Wood, Le Résident, Laisse-moi entrer, La Femme en noir et sa suite ange de la mort. Avec leur nouvelle collaboration avec Network Distribution, il semble que cette série de production de Hammer se poursuive pendant quelques années. Cette nouvelle nous vient de Variety.





