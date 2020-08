Hamilton prend la pole de Silverstone: Mercedes démonte le reste, Vettel loin derrière

Toujours en qualifications pour le Grand Prix de Silverstone, la seule question est: quelle Mercedes est en tête? C’est encore Lewis Hamilton, le dominateur. Pour Nico Hülkenberg, le retour fulgurant se termine prématurément, du moins en qualifications, Sebastian Vettel part de la dixième.

Le champion du monde Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) a remporté la 91e pole position de sa carrière dans la quatrième course de Formule 1 de la saison. Le pilote Mercedes de 35 ans a établi un record du parcours en qualifications samedi en 1: 24,303 minutes et a poussé son coéquipier finlandais Vallteri Bottas à la deuxième place avec plus de trois dixièmes de seconde. Pour Hamilton, c’est déjà la septième pole à Silverstone. La troisième place revient à Max Verstappen (Pays-Bas) dans le Red Bull – plus d’une seconde derrière Hamilton.

Sebastian Vettel ne plaçait la Ferrari qu’à la dixième place, une seconde entière la séparait de son coéquipier, quatrième, Charles Leclerc (Monaco), mondial en Formule 1. Le Heppenheimer avait déjà eu des problèmes techniques dans toutes les séances d’entraînement.

Nico Hülkenberg n’est pas entré dans la troisième section décisive de la qualification en voiture Racing Point et a dû se contenter de la 13e place. Le joueur d’Emmerich, 32 ans, est revenu en Formule 1 ce week-end. Hülkenberg remplace le Mexicain Sergio Perez, qui a été testé positif au virus corona.

