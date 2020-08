Hamilton prend la pole de Silverstone: Mercedes démonte le reste, Vettel loin derrière

Toujours en qualifications pour le Grand Prix de Silverstone, la seule question est: quelle Mercedes est en tête? C’est encore Lewis Hamilton, le dominateur. La distance avec le reste du terrain est énorme. Pour Nico Hülkenberg, le retour éclair se termine en Q2, Sebastian Vettel part de la dixième.

91e pole position pour l’intouchable champion du monde Lewis Hamilton en Mercedes, une autre amère déception pour Sebastian Vettel en Ferrari et un retour pas tout à fait réussi de Nico Hülkenberg à Racing Point: (presque) tout était comme d’habitude en qualifications pour le Grand Prix d’Angleterre à Silverstone . «Valtteri m’a poussé jusqu’à la dernière seconde, il a fait un excellent travail», a salué Hamilton son coéquipier Bottas, qui a complété la première ligne au départ dimanche (15h10 / RTL).

Sebastian Vettel est loin de la première ligne, la dixième place est un autre coup bas pour le quadruple champion du monde, qui ne se lance pas du tout à Silverstone. Un intercooler défectueux, des problèmes avec les pédales et une ou deux sorties le long de la ligne de course – Vettel n’a jamais été en mesure d’intervenir à l’avant en essais libres et en qualifications. Presque une seconde le séparait de son coéquipier, quatrième, Charles Leclerc (Monaco), mondial de Formule 1.

“Certainement pas une bonne séance de qualification”

“Ce n’était certainement pas une bonne qualification”, a déclaré Vettel à Sky: “J’ai du mal à trouver un rythme tout le week-end, nous devons juste voir ce que nous pouvons faire dimanche.” Il ne voulait pas supposer que l’équipe préférait Leclerc, mais: “Ça ne peut pas être bien pire.”

Pour Hülkenberg, les qualifications se sont également terminées différemment des attentes. En Q2, ce n’était plus suffisant pour le rapatrié, au final il n’a placé le dernier Racing Point qu’à la 13ème place, la décision des dix premiers pilotes étant prise sans “Hulk”. “Il n’a pas été facile de trouver le rythme”, a déclaré Hülkenberg à Sky: “Mais il était également utopique de s’attendre à ce que tout se passe bien après une pause de huit mois.” Les muscles de son cou lui causent quelques problèmes dus aux forces centrifuges dans le cockpit: “Le cou me fait un peu sortir la langue.”

Mercedes se bat pour elle-même, Vettel se bat avec tout

Lors de la troisième séance d’essais libres samedi après-midi, Mercedes était devenue sérieuse pour la première fois et avait distancé la concurrence avec Bottas et Hamilton. En revanche, dans la Ferrari bucking, Vettel n’était pas à portée de main, même lors du dernier test avant les qualifications. À la 14e place, il était à plus d’une seconde et demie du meilleur temps de Bottas.

Des températures d’environ 17 degrés, un ciel nuageux et des vents latéraux perfides le long de la route ont créé un scénario complètement différent de celui de la bataille de chaleur de vendredi. Vettel n’a pas bien fait face aux conditions extérieures, et il a également eu du mal avec les pédales de sa voiture. “Il y a encore quelque chose de lâche sur la pédale de frein”, at-il déclenché agacé dans la boîte – le même problème lui avait déjà coûté beaucoup de temps lors de la deuxième séance d’essais de vendredi.

Si Hülkenberg repartira pour Racing Point à Silverstone le week-end prochain sera décidé dans les prochains jours. Si les autorités sanitaires britanniques insistaient sur une quarantaine de dix jours pour Perez, Hülkenberg le referait. Si sept jours de quarantaine suffisent, Perez peut reprendre sa «fille» au prochain Grand Prix