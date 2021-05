Halston: la nouvelle biosérie de Netflix avec Ewan McGregor

Halston Ce sera la prochaine série que le service de streaming pariera Netflix et il espère qu’il plaira aux utilisateurs, mais surtout aux fans de mode. Ce drame sera basé sur la vie du créateur légendaire Roy Halston Frowick, qui sera interpellé par Ewan McGregor. Apprenez-en plus sur ce projet et voyez quand il sera présenté en première!

Le premier synopsis détaillé par la plateforme est le suivant: « La mini-série ‘Halston’ raconte l’histoire du légendaire créateur de mode (joué par Ewan McGregor) et comment il a transformé son nom inventé en un empire mondial synonyme de luxe, de sexe, de statut et de renommée, définissant littéralement son époque – le New York de les années 70 et 80 – jusqu’à ce qu’une offre publique d’achat hostile l’oblige à se battre pour son atout le plus précieux: Halston « .

Roy Halston Frowick, né le 23 avril 1932 à Des Moines, Il est reconnu dans l’environnement hollywoodien pour être une mégastar de la mode, un maître de la coupe, du détail et de la finition. Il était ami avec et habillait certaines des femmes les plus glamour du monde, comme Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Jackie Kennedy, Lauren Bacall, Silvana Mangano, Babe Paley, Bianca Jagger et Martha Graham.

En plus de Ewan McGregor, dans le rôle principal de la couturière, sera également Krysta Rodriguez (Liza Minelli), Rebecca Dayan (Elsa Peretti), Bill Pullman (David Mahoney), Gian Franco Rodriguez (Victor Hugo), David Pittu (Joe Eula), Sullivan Jones (Ed Austin), Rory Culkin (Joël Schumacher), Kelly évêque (Eleanor Lambert) et Vera farmiga (Adele). Découvrez leur bande-annonce!







+ Quand Halston est-il présenté en première sur Netflix?

Selon les rapports officiels, la série Halston sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 14 mai. En plus de ce qui précède, On verra aussi une partie de sa vie pleine de scandales et de manque de contrôle en raison de ses addictions, étant l’une des figures les plus emblématiques de l’emblématique Studio 54.