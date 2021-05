« Halston », acteurs et personnages: qui est qui dans la série Netflix

« Halston » est une mini-série de Netflix qui est basé sur le roman de Steven Gaines Simply Halston et suit le légendaire créateur de mode alors qu’il exploite son nom unique et inventé dans un empire de la mode mondial qui est synonyme de luxe, de sexe, de statut et de renommée, définissant littéralement l’époque dans le monde. vit, 1970 et 1980 à New York, jusqu’à ce qu’une prise de contrôle hostile l’oblige à se battre pour le contrôle de son bien le plus précieux … son pseudonyme.

La fiction créée par Sharr Whitte et produite par Ryan Murphy a été créée sur Netflix le vendredi 14 mai 2021 et a un casting composé d’Ewan McGregor, Krysta Rodríguez, Rebecca Dayan, Rory Culkin, David Pittu, Kelly Bishop, entre autres. Mais qui est qui dans « Halston« ?

EWAN MCGREGOR COMME HALSTON

Ewan McGregor jouera Roy Halston Frowick, un créateur de mode américain des années 1960 et 1970. Bien qu’il ait commencé avec des chapeaux, il a ensuite été connu pour son style plus simple et plus élégant.

Halston Il a habillé et s’est lié d’amitié avec certaines des femmes les plus glamour du monde, notamment Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Babe Paley, Silvana Mangano, Lauren Bacall, Martha Graham, Bianca Jagger et Liza Minnelli.

RORY CULKIN COMME JOEL SCHUMACHER

Le jeune frère de Kieran et Macaulay Culkin incarne Joel Schumacher, un cinéaste et designer, qui a travaillé avec Halston avant de réaliser des films tels que « Batman Forever », « The Lost Boys » et « Falling Down ».

REBECCA DAVAN COMME ELSA PERETTI

Elsa Peretti est un mannequin italien qui au début des années 1970, avec Karen Bjornson, Anjelica Huston, Alva Chinn, Pat Cleveland et Pat Ast, est devenu l’un des modèles préférés du designer Halston, surnommé les Halstonettes. Plus tard, elle est devenue une créatrice de bijoux influente pour Tiffany’s.

DAVID PITTU COMME JOE EULA

Davida Pittu est une illustratrice de mode pour Vogue et Harper’s Bazaar, qui a également été directrice artistique de Halston pendant une décennie.

KRYSTA RODRIGUEZ COMME LIZA MINNELLI

L’actrice et chanteuse Krista Rodríguez incarne Liza Minnelli, qui est devenue célèbre en 1972 grâce au film «Cabaret», avec lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Elle est bien connue pour son travail dans des spectacles vivants, des comédies musicales et des récitals, pour lesquels elle a remporté trois Broadway Tony Awards, dont l’un spécial.

Il a également remporté un Emmy, deux Golden Globes, un BAFTA britannique et un Grammy Legend Award, ainsi que de nombreux autres honneurs et récompenses. Elle était l’un des amis les plus proches de Halston et la muse derrière nombre de ses looks.

GIANFRANCO RODRIGUEZ COMME VICTOR HUGO

Victor Hugo est un artiste et vitrine vénézuélo-américain qui a réalisé des vitrines pour la marque Halston et qui était également associé chez Halston. En outre, il était un modèle d’artiste pour Warhol.

BILL PULLMAN COMME DAVID MAHONEY

Bill Pullman jouera David Mahoney, le géant des affaires des années 1970 et président de Norton Simon, le conglomérat d’affaires qui possédait Max Factor et Halston.

KELLY BISHOP COMME ELEANOR LAMBERT

Eleanor Lambert est une publiciste de mode qui a fondé des événements comme la Fashion Week de New York et le Met Gala.