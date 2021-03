Halsey remercie les fans pour leur soutien après avoir annoncé ses pronoms

Halsey a récemment mis à jour leurs pronoms en « elle / ils » sur Twitter et Instagram.

Halsey a remercié les fans pour leur soutien après avoir remarqué que la superstar avait changé ses pronoms sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier (19 février), Halsey a expliqué comment leur relation avec leur propre sexe avait changé. Via Instagram, ils ont écrit: « J’ai beaucoup réfléchi à mon corps. C’est étrange de se voir changer si vite. Je pensais que la grossesse me donnerait des sentiments très forts et binaires sur la ‘féminité’, mais cela a vraiment nivelé ma perception du genre entièrement. »

Depuis lors, les fans ont remarqué que Halsey avait mis à jour leurs pronoms en « elle / ils » dans leurs bios Twitter et Instagram.



Halsey annonce qu’ils utilisent des pronoms. Photo: @iamhalsey via Instagram

Bien que Halsey n’ait pas dit explicitement comment ils étiquettent leur sexe, leur récente mise à jour des pronoms sur les médias sociaux signifie qu’ils utilisent à la fois des pronoms féminins et neutres. Dès que les gens ont pris connaissance des pronoms mis à jour de Halsey, ils se sont tournés vers les médias sociaux pour féliciter et féliciter la chanteuse de 26 ans pour s’être ouverte sur son sexe en public.

En réponse à la nouvelle, un fan a tweeté: « Je suis tellement heureux pour halsey bc que certains de leurs poèmes parlaient de lutte contre le genre et l’identité et ils en ont déjà parlé et je suis heureux qu’ils se sentent à l’aise pour s’exprimer comme ils le veulent maintenant malgré ce que les autres ou les médias pourraient penser. «

Un autre a ajouté: « J’espère que le changement de pronom Halsey donnera aux autres la confiance nécessaire pour exprimer ce qui les met également à l’aise. C’est normal de ne pas entrer dans les catégories dans lesquelles la société vous place. »

Suite au soutien, Halsey a consulté ses histoires Instagram pour écrire simplement: «merci».

Je suis tellement heureux pour halsey bc que certains de leurs poèmes parlaient de lutte contre le genre et l’identité et ils en ont déjà parlé et je suis heureux qu’ils se sentent à l’aise pour s’exprimer comme ils le veulent maintenant, malgré ce que d’autres ou les médias pourraient pense :,) – netta (@gardenetta) 13 mars 2021

J’espère que halsey changer leurs pronoms donne aux autres la confiance nécessaire pour exprimer ce qui les met également à l’aise. il est normal de ne pas entrer dans les catégories dans lesquelles la société vous place 💛 pic.twitter.com/mrtSN85PNN – jessicamariah 🥀 (@ _Y0ungG0d_) 13 mars 2021

Félicitations Halsey!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂